Schnell mal zum Tanken über die Grenze - was Schnäppchenjäger wissen müssen

Von: Stella Henrich

Verbraucher lieben Schnäppchen-Käufe und im Fall von Knappheit und Mangel, sind diese beliebter denn je. Sonnenblumenöl ist nur ein Produkt, das in letzter Zeit gern Kistenweise gehamstert wurde. Doch nun legen sich Autofahrer angesichts der Spritpreise sogar Diesel- und Benzinvorräte zu Hause an.

München ‒ In Zeiten von Knappheit und Mangel hat jeder bestimmt schon mal darüber nachgedacht, sich einen Vorrat anzulegen. Beispielsweise für Konserven, Sonnenblumenöl oder günstige Fleischprodukte, die dann für die kommenden Wochen in der Gefriertruhe oder dem Küchenschrank gebunkert werden. Doch es soll tatsächlich auch Zeitgenossen geben, die darüber nachdenken, Benzin in Kanistern zu hamstern und sie zu Hause in die heimische Garage oder den Keller des Mietshauses zu stellen.

Zwar sinken nach neusten Angaben des ADAC die Spritpreise gegenwärtig wieder etwas, doch das ist den meisten Autofahrern anscheinend nicht genug. Die Kritik wird laut, dass die aktuellen Spritpreise „nach wie vor stark überhöht“ seien. Auch der Tankrabatt ist inzwischen komplett aufgefressen, weshalb die Union nun auf Nachbesserung drängt.

Tanken an der Zapfsäule: Im Ausland ist es manchmal günstiger

Angesichts der Preise an der Zapfsäule suchen die Verbraucher in Tank-Apps nach dem günstigsten Angebot. Clevere Autofahrer tanken sogar auf Vorrat und füllen gleich mehrere Kanister voll. Andere fahren schnell mal über die Grenze nach Österreich, Tschechien, Polen oder Luxemburg, weil tanken da „manchmal deutlich billiger“ sei, schreibt Focus.de.

Und da es selbst am ersten Tag der Kraftsteuersenkung nicht zum Ansturm auf die Tankstellen in Bayern kam, könnte man fast vermuten, dass viele zum Tanken gern rasch einmal über die Grenze fahren. Wer dabei auf die Idee kommt, mehr als nur eine Füllung zu tanken, sollte wissen, dass aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union zollfrei zusätzlich zu einer Tankfüllung nur 20 Liter Kraftstoff eingeführt werden dürfen, erklärt Rechtsanwalt Tobias Klingelhöfer gegenüber Focus.de.

Einmal volltanken und einen Reservekanister befüllen ist erlaubt.

Tanken an der Zapfsäule: Benzin in der Garage lagern

Der Gesetzgeber erlaube maximal 20 Liter Benzin und 200 Liter Dieselkraftstoff in Kleingaragen, in den eigenen vier Wänden sogar nur einen Liter, so Klingelhöfer weiter. Allerdings seien auch weder Keller noch Tiefgaragen geeignete Orte zum Lagern von Kraftstoffen.

Darüber hinaus sollten die Fahrer im Mietvertrag nachlesen, ob es sich beim Lagern von Benzin eventuell um einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache handeln könnte, rät der Rechtsexperte all denjenigen, die vorhaben, ihre „Hamsterkäufe“ in Kanistern zu Hause abzustellen.

Tanken an der Zapfsäule: 240 Liter Benzin im Auto sind erlaubt

Wer dennoch vorhat, Kraftstoff auf Vorrat zu kaufen, sollte wissen, dass er im Auto bis zu 60 Liter Benzin pro Kanister und maximal 240 Liter mitführen darf. Die Kanister müssen der gültigen DIN-Norm entsprechen und luftdicht, fest verschließbar und bruchsicher sein.

Die Kanister müssen so sicher transportiert werden, dass sie nicht verrutschen, umkippen oder hin- und herrollen können.

Übrigens lässt sich nicht nur durch eine Fahrt ins grenznahe Ausland bares Geld beim Tanken sparen. Autofahrer können auch hierzulande günstiger tanken, wenn sie zu bestimmten Uhrzeiten an die Zapfsäule fahren.

