Große Änderung bei Starbucks: Beliebte Becher soll es so bald nicht mehr geben

Bei der Kaffee-Kette Starbucks soll es eine große Veränderung geben. (Archivbild) © Fotostand /Imago

Der US-Kaffee-Riese Starbucks will sich stärker für den Umweltschutz einsetzen. Um den Müll zu reduzieren, soll dafür künftig auf neue Becher gesetzt werden.

Seattle - Immer mehr Unternehmen wollen klimafreundlich werden. Auch der Kaffee-Riese Starbucks. Doch die beliebten Kaffeebecher der Kette sind alles andere als umweltfreundlich. Das soll sich in Zukunft ändern: Das Unternehmen testet verschiedene Wege, wie sie das Geschäft mit dem Kaffee nachhaltiger gestalten können. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich auf Veränderungen einstellen.

Klimaschutz bei Starbucks: Kette produziert jährlich 7 Milliarden Einwegbecher

Rund 7 Milliarden Einwegbecher produziert die Starbucks-Kette jedes Jahr - und erzeugt damit eine Menge Müll. Deshalb plant das Unternehmen eine große Veränderung, wie die Vizepräsidentin der Produktinnovationen, Amelia Landers, gegenüber der amerikanischen Zeitung CNBC verriet. Geplant ist, die Wegwerfbecher durch wiederverwendbare Alternativen zu ersetzen.

„Die Becher machen 20 Prozent unseres globalen Fußabdrucks an Müll aus, aber mehr noch als das, sie sind eine Ikone“, sagte Chief Sustainability Officer, Michael Kobori, der Zeitung. Dieses Markenzeichen wolle man erhalten und gleichzeitig mit wiederverwendbaren Alternativen die Einstellung vieler Kundinnen und Kunden verändern.

Veränderung bei Starbucks: Testläufe für wiederverwendbare Becher

Dazu gibt es in vielen Regionen der Welt bereits erste Testläufe. Insgesamt sollen 20 verschiedene Systeme getestet werden. Bereits seit vielen Jahren bietet Starbucks wiederverwendbare Becher mit einem Rabatt von zehn Cent auf jede Bestellung mit einem solchen an - doch das Angebot schien die Kunden nicht zu überzeugen. Eine Idee des Unternehmens ist es nun, diesen Rabatt noch weiter auszubauen: In einigen Filialen gibt es sogar 50 Cent Rabatt auf eine Bestellung.

Andere Filialen versuchen es stattdessen mit Strafen und verlangen einen Aufpreis von 10 Cent für Bestellungen mit Einwegbechern. Seit 2019 gibt es eine solche Gebühr auch in einigen deutschen Filialen. Außerdem will Starbucks in den USA Waschstationen für wiederverwendbare Becher testen. Hier können Kundinnen und Kunden ihre Behälter waschen lassen, bevor diese ihre Bestellung aufgeben. An anderen Standorten gibt es ein Leihverfahren: Kaffeeliebhaber können sich einen Becher für einen Dollar Pfand ausleihen, den sie bei bei der Rückgabe wiederbekommen.

Ob auch in Deutschland solche Tests vorgesehen sind ist nicht bekannt. Doch werden sich die neuen Becher auch hierzulande mit Sicherheit durchsetzen, sobald sie in anderen Ländern eingeführt wurden. Ein Schritt der sich bereits in Deutschland durchsetzte: Viele Produkte gibt es mittlerweile auch in vegan.