Pleitewelle: Lebensmittel-Lieferdiensten Frischepost und Getfaster droht das Aus

Von: Stella Henrich

Gleich zwei Start-ups stehen vor dem Aus. Der Hamburger Lieferdienst Frischepost und das Düsseldorfer Konkurrenz-Unternehmen Getfaster. Vielen Kleinen geht die Luft im stark umkämpften Markt mit etablierten Handelsketten aus.

Hamburg/Düsseldorf ‒ Erst Mitte Mai wechselte das Hamburger Startup Frischepost den Besitzer und wurde vom Berliner Unternehmen Footprint Club übernommen. Nun steckt der Lieferdienst für regionale Produkte im Insolvenzverfahren. Ende Juli hat Frischepost einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Als Grund nennt das sieben Jahre alte Unternehmen einen geplatzten Deal.

Wie das Start-up-Unternehmen auf seiner Facebook-Seite jetzt mitteilt, sei man zuversichtlich, „zeitnah einen neuen Investor für den Pionier im Lebensmittel-Liefergeschäft zu finden“. Solange führe Frischepost den Geschäftsbetrieb ohne Einschränkung weiter. Auch die insgesamt 65 Angestellten würden weiter bezahlt, berichtet Businessinsider.de und beruft sich dabei auf die Frischpost-Mitgründerin Eva Neugebauer.

Pleitewelle: Neuer Partner soll bis Ende August gefunden sein

Das in Hamburg gegründete Unternehmen ist 2015 mit der Vision angetreten, regionale Erzeuger und Kunden in der Stadt mit einer innovativen Online-Plattform zu verbinden und so die nachhaltige Landwirtschaft zu stärken. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Finn Peters könnte der Online-Hofmarkt bis Ende August einen neuen Partner gefunden haben.

Ursprünglich war ein bundesweites Netz geplant, das von Franchise-Nehmern aufgebaut werden sollte, berichtet Businessinsider.de weiter. Doch diese Strategie ging offenbar nicht auf. Die Konkurrenz in diesem stark umkämpften Markt ist zu groß. Denn mittlerweile bieten auch Supermärkte und Discounter den Verbrauchern regionale Produkte aus heimischer Herstellung an und liefern diese vor die Haustür. Etablierte Handelsketten wie Rewe und Edeka mischen auf diesem Markt kräftig mit, wie ein Münchner Lieferdienst-Check zeigt.

Pleitewelle: Auch Getfaster aus Düsseldorf ist insolvent

Ob Konkurrenzdruck oder ein anderer Grund für das Scheitern des Düsseldorfer Start-ups Getfaster verantwortlich ist, darüber gibt es derzeit keine Informationen. Fest steht, auch dieser Lieferdienst hat Insolvenz angemeldet. Wie aus dem Insolvenzregister hervorgeht, hat der Lieferdienst bereits Anfang Juli den Insolvenzantrag laut Lebensmittelzeitung eingereicht und Biner Bähr zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Auf etablierte Handelsketten wie Rewe bieten einen Lieferdienst für Kunden an. © Jochen Tack/imago

Getfaster war 2020 als Online-Lieferdienst gegründet worden und nach Angaben des Unternehmens in über 50 Städten aktiv. Darunter Berlin, Düsseldorf, Essen und Remscheid. Zum Versprechen des Unternehmens gehörte, Milch, Fleisch, Fisch, Brot und frisches Obst und Gemüse bis hin zu Getränken schon ab 30 Minuten ab einem Bestellwert von fünf Euro vor die Haustür zu liefern. Das Konzept ging offensichtlich am Ende nicht auf.

Noch im vergangenen Jahr waren Start-ups bei Investoren gefragt: Bei Investoren saß das Kapital locker. Das Blatt wendete sich für die Gründerszene allerdings Anfang dieses Jahres, wie Merkur.de berichtete.

