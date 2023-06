Neue Gehaltstabelle: Was eine Altenpflegekraft in Deutschland im Durchschnitt verdient

Aber sollte es da einmal einen Streik für mehr Gehalt geben, dann wird dieser Wert als Minimum angenommen, damit das Bashing so richtig losgehen kann.

In Deutschland misst man sich mit Arbeitern den es schlechter geht.

Ein Rikschaa Fahrer in Bangladesch verdient viel weniger als ein Busfahrer in Deutschland! Was geht es denen gut.

Wenn es aber um Arbeitsleistung geht, dann fordert man Leistug wie in den bestbezahlten Gegenden der Welt.

Nur der deutsche Michel lässt sich gern vor jeden Karren spannen und der Shitstorm ist jedem gewiss, der für eine gerechte Bezahlung kämpft.