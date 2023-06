Neue Gehaltstabelle: Was eine Altenpflegekraft in Deutschland im Durchschnitt verdient

Von: Ulrike Hagen

Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen veröffentlicht. Danach verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt über 4000 Euro im Monat. Doch was bekommen Altenpflegekräfte?

Frankfurt/Wiesbaden – 4105 Euro im Monat verdient ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in Deutschland mit einer Vollzeitstelle im Durchschnitt. Das hat Statistische Bundesamt (StBA) für das Jahr 2022 ermittelt. Als Gutverdiener gilt jede Person, die mehr als dieses Durchschnittsgehalt erhält.

Doch zwischen den einzelnen Berufsgruppen klaffen riesige Einkommensunterschiede. Relativ naheliegend ist, dass Ärztinnen und Ärzte mehr verdienen als eine Altenpflegekraft. Doch wo stehen Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Vergleich zu beispielsweise Friseurinnen und Friseuren oder Feuerwehrleuten?

Eine Pflegefachkraft geht mit einer Bewohnerin eines Seniorenheims über den Flur. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Auch zwischen einzelnen Berufen gibt es große Einkommenslücken: So verdienen Altenpfleger und Altenpflegerinnen mit 3559 Euro im Schnitt doppelt so viel wie Friseure und Friseurinnen (1778 Euro). Aber etwas weniger, als etwa ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau (3845 Euro). Die höchsten Einkommen wurden mit 8739 Euro bei Pilotinnen und Piloten registriert, die damit fast zweieinhalbmal soviel Gehalt nach Hause bringen wie eine Altenpflegekraft.

Das Durchschnittsgehalt einer Altenpflegekraft liegt in Deutschland bei 3559 Euro im Monat, so die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Statistik: Höhere Bildungsabschlüsse führen zu besserem Verdienst

Das Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden hat einen interaktiven Gehaltsvergleich eingerichtet, bei dem weitere Faktoren wie Unternehmenszugehörigkeit, Region oder Branche berücksichtigt werden. Auf Basis der individuellen Angaben kann sich hier jeder Mensch das Gehalt schätzen lassen.

Allgemein gilt: Ein höherer Bildungsabschluss geht mit einem höheren Gehalt einher. Bei einem Bachelorabschluss steigt das durchschnittliche Gehalt auf 4.551 Euro, während es mit einem Masterabschluss sogar auf 6.188 Euro klettert, zeigen die neuen Zahlen. So erklären sich deutliche Verdienstunterschiede selbst innerhalb einer Firma. Doch der Gehaltsvergleich mit Kollegen kann sogar zu körperlichen Schmerzen führen, ergab kürzlich eine Studie.

Diese Faktoren bestimmen neben dem Berufsbild darüber, wie hoch ein Gehalt ausfällt:

Ausbildungsabschluss: Im Allgemeinen verdient ein Fachwirt oder eine Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen mehr als Personen mit einer Berufsausbildung als Altenpflegekraft

Im Allgemeinen verdient ein Fachwirt oder eine Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen mehr als Personen mit einer Berufsausbildung als Altenpflegekraft Branchenzugehörigkeit des Arbeitgebers: In den meisten Fällen erhalten beispielsweise Bürokauffrauen/Bürokaufmänner in der Pharmaindustrie ein höheres Gehalt als im Einzelhandel.

In den meisten Fällen erhalten beispielsweise Bürokauffrauen/Bürokaufmänner in der Pharmaindustrie ein höheres Gehalt als im Einzelhandel. Bundesland: Die Gehälter variieren je nach Bundesland. Zum Beispiel liegt das Lohnniveau in Hessen über dem Durchschnitt, während es in Mecklenburg-Vorpommern darunter liegt.

Die Gehälter variieren je nach Bundesland. Zum Beispiel liegt das Lohnniveau in Hessen über dem Durchschnitt, während es in Mecklenburg-Vorpommern darunter liegt. Alter: In der Regel steigt mit zunehmendem Alter auch die Berufserfahrung, die bei der Gehaltsberechnung eine wichtige Rolle spielen kann.

In der Regel steigt mit zunehmendem Alter auch die Berufserfahrung, die bei der Gehaltsberechnung eine wichtige Rolle spielen kann. Tarifbindung: Unternehmen mit Tarifverträgen zahlen im Durchschnitt höhere Gehälter.

Unternehmen mit Tarifverträgen zahlen im Durchschnitt höhere Gehälter. Größe des Arbeitgebers: Oftmals bieten größere Unternehmen oder Konzerne bessere Gehaltskonditionen im Vergleich zu kleinen Betrieben mit wenig Beschäftigten.

Oftmals bieten größere Unternehmen oder Konzerne bessere Gehaltskonditionen im Vergleich zu kleinen Betrieben mit wenig Beschäftigten. Vertragsart: Abhängig von Ihrer Anstellungsdauer im Unternehmen, ob unbefristet oder befristet, z. B. im Rahmen eines Projekts, kann sich dies auf Ihr Gehalt auswirken.

Abhängig von Ihrer Anstellungsdauer im Unternehmen, ob unbefristet oder befristet, z. B. im Rahmen eines Projekts, kann sich dies auf Ihr Gehalt auswirken. Betriebszugehörigkeit: Wie lange sind Sie bereits in diesem Unternehmen beschäftigt?

Wie lange sind Sie bereits in diesem Unternehmen beschäftigt? Quelle: Statistisches Bundesamt

Das verdienen Altenpflegekräfte in Deutschland – und wo sie sich im Gehaltsranking einreihen

Vollzeitbeschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung verdienten danach durchschnittlich 3.521 Euro brutto. Ausgebildete Altenpflegekräfte liegen hier mit einem Durchschnittsverdienst von 3559 Euro monatlich also im Mittel. Im Gegensatz dazu lag das durchschnittliche Gehalt bei Vollzeitbeschäftigten ohne Abschluss bei 2.817 Euro, also 700 Euro niedriger.

Altenpflegekräfte: Vergütung steht in keinem Verhältnis zu Herausforderungen

Was die Gehaltstabelle nicht zeigt: Anerkennung und Vergütung stehen oft in keinem angemessenen Verhältnis zu den Herausforderungen, mit denen Altenpflegekräfte täglich konfrontiert sind. „Pflegebedürftige Menschen haben eine gute Versorgung verdient und Pflegende haben mehr Anerkennung, Respekt und vor allem Wertschätzung verdient“, warnt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD Hessen, Daniela Sommer. Doch es fehlt an allen Ecken und Enden an Fachkräften. Allein in Hessen mussten seit Anfang 2022 bereits 25 Pflegeheime schließen.

Pflegende haben mehr Anerkennung, Respekt und vor allem Wertschätzung verdient.

Wenigstens können sich diejenigen, die bei Bund und Kommunen beschäftigt sind, mit der Tarifeinigung auf eine Extrazahlung von 3.000 Euro freuen. Und mindestens 340 Euro mehr ab März nächsten Jahres.