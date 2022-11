Black Friday 2022: Die besten Staubsauger im Test – So schneiden sie ab

Stiftung Warentest hat die besten Staubsauger getestet. Die beliebtesten Geräte zum kommenden Black Friday am 25. November stellen wir Ihnen hier vor. Dabei geht es vor allem um das direkte Duell – Akkusauger gegen Kabelsauger.

München ‒ Entscheidend vor dem Kauf eines Staubsaugers ist die Frage, soll es ein Akkugerät oder ein Sauger mit Kabel sein. Egal ob am Black Friday oder an einem anderen Tag. Wie ein umfangreicher Test der Stiftung Warentest zeigt, sind Akkusauger mit oft über 700 Euro Anschaffungskosten deutlich teurer als die konkurrierenden Kabelgeräte. Diese kosten in den wenigsten Fällen über 300 Euro. Obendrein erhält im Testergebnis der Verbraucherschützer keiner der Bodensauger mit Kabel eine Note schlechter als „befriedigend“.

Die getesteten Akkugeräte dagegen zeigen ein deutliches Leistungsgefälle beim Test. Heißt konkret: Nur wenige der Geräte sind gut, viele dagegen werden „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“ bewertet.

Doch zunächst wollen wir klären, für wen sich welches Gerät eignet – um überhaupt eine Kaufentscheidung zum Black Friday 2022 treffen zu können. Anschließend widmen wir uns den Ergebnissen im Praxis-Test.

Black-Friday-Angebote: Kabel- oder Akkusauger?

Ausdauer: Gute Akkusauger machen bereits nach zwölf bis 16 Minuten bei voller Leistung schlapp. Kabelsauger punkten hier und sind praktischer in großen Wohnungen oder beim ausgiebigen Frühjahrsputz. Der Energieverbrauch sollte daher bei jeder Kaufentscheidung berücksichtigt werden. Laut Verbraucherschützer verbrauchen Kabelmodelle etwa doppelt so viel Strom wie Akkusauger im gesamten Geräte-Lebenszyklus. Ein Punkt, den Verbraucher angesichts der aktuellen Energiekrise unbedingt beim Neukauf berücksichtigen sollten: den Stromhunger des Saugers. Praktische Handhabung: Auf Treppen sind Geräte ohne Kabel sehr viel praktischer und im Vorteil gegenüber oftmals wackelig stehenden und schweren Kabelsaugern. Außerdem sind Akkugeräte wendiger und lassen sich mit wenigen Handgriffen zum handlichen Kleinsauger umbauen. Allergiker: Hier empfehlen die Verbraucherschützer die Sauger, welche den Staub sehr gut zurückhalten. So sind Modelle mit Staubbox für Hausstauballergiker eher ungünstig. Denn beim Leeren der Box wird meist sehr viel Staub aufgewirbelt. Vor allem Akkusauger mit kleinen Behältern sind laut Tester dafür ungeeignet. Sauger mit Beutel, die sich bequem entfernen lassen, sind in diesem Fall vorzuziehen. Klassische Bodenstaubsauger bieten hier eine große Auswahl. Tierhaare: Hier gilt es genau hinzuschauen. Denn selbst gute Bodenstaubsauger stoßen oft an ihre Grenzen. Akkusauger mit Elektro-Bürsten können hier punkten, um Tierhaare erfolgreich zu entfernen. Lärm ist auch ein wichtiges Kriterium: Denn gleichzeitig gut und leise sind laut Test-Ergebnis nur einige Bodenstaubsauger. Solche mit Akku sind dagegen meist unangenehm laut. Einige Modelle erreichten beim Teppichtest einen Schallpegel von mehr als 80 Dezibel. Preis-Leistungs-Verhältnis: Kabelsauger mit gutem Qualitätsurteil gibt es bereits unter 100 Euro. Für einen günstigen, guten Akkusauger müssen Verbraucher dagegen ein vielfaches ausgeben.

Black-Friday-Woche 2022 in Deutschland: Die besten Bodensauger im Produkttest

Nachdem der grundlegenden Entscheidung – Akku oder Kabel – haben die Verbraucherschützer die guten Stuben einmal mit den Test-Modellen unter verschärften Bedingungen geputzt. Dabei zeigte sich, dass sich viele Kabelsauger mit dem Auflesen von Grobgut und Tierhaaren vom Teppichboden schwertaten. Am besten schafften das die Modelle von Bosch und Miele (werblicher Link). Der Sauger von Philipps tat sich in puncto „saugen“ schwerer, schnitt aber in der Gesamtwertung auch mit der Note „gut“ ab.

Die besten Bodensauger mit Kabel im Testurteil:

Bodenstaubsauger mit Kabel Testurteil Preis in Euro Bosch BGC41XSIL Gut (Note 2,1) 269,00 Miele Boost CX1 Allergy SNCF0 Gut (Note 2,4) 280,00 Philips FC8786/09 Gut (Note 2,2) 269,00 Bosch BGL6XSIL3 Gut (Note 2,3) 234,00 Severin BC 7047 Gut (Note 2,4) 133,00 Rowenta RO 3953EA Gut (Note 2,5) 110,00

Deals beim Black Friday: Akkusauger meist gut, aber auch teuer

Mit Blick auf die Akkusauger zeigt sich ein anderes Bild. Hier liefern nur zwei Modelle von Bosch gute Ergebnisse beim Saugen ab. Laufzeit, Lautstärke, Energieleistung sorgten bei der Gesamtbewertung des Dyson für Punktabzug. Alles in allem ergibt sich für dieses Modell dennoch noch ein Gesamturteil „Gut“.

Akkusauger Testurteil Preis in Euro Bosch BSS825CARP Gut (Note 2,4) 630,00 Bosch BSS825ALL Gut (Note 2,3) 605,00 Dyson V11 Absolute Extra SV17 Gut (Note 2,2) 730,00

Menschen mit Allergien auf Tierhaare und Hausstaub sollten beim Kauf bedenken, dass ein Kontakt mit dem gesammelten Schmutz oft nicht vermeidbar ist. Für sie eignen sich mehr Kabelsauger mit Beutel. Hier schneiden der Bosch BGL6XSIL3 (werblicher Link) der Sauger von Severin BC 7047 (werblicher Link) und das Gerät Rowenta RO3953EA (werblicher Link) mit „gut“ ab. Die Preise liegen bei diesen Modellen bei 110,00 bis 234,00 Euro.

Alles in allem, so zeigen die neuen Testergebnisse (Ausgabe 2/2022), dass Kabelsauger bei der Saugleistung oft besser abschneiden als Akkusauger. Die Ökobilanz der kabellosen Geräte ist aber laut Stiftung Warentest insgesamt besser als die der Kabelsauger. Das liegt oft an den aktiv mitdrehenden Bürsten beim Reinigen. Als Tipp beim Geräte-Kauf raten die Tester dem Verbraucher darauf zu achten, dass es für einen Akkusauger immer auch einen Ersatzakku gibt. Und dieser sollte auch noch viele Jahre nach dem Kauf des Geräts erhältlich sein. Ansonsten falle die Ökobilanz ungünstig aus. Verbraucher müssten dann vorzeitig unnötigerweise ein neues Gerät anschaffen.

Übrigens zeigte sich im Vorjahr, dass Verbraucher bei der Schnäppchenjagd am Black Friday 2021 bevorzugt elektronische Geräte kauften. Auf Platz Eins im Warenkorb der Verbraucher landeten Smartphones. Staubsauger ohne Beutel belegten Platz 5. Heizstrahler und Rudergeräte dagegen konnten nicht punkten. Das dürfte sich zumindest für Heizstrahler in diesem Jahr ändern. Sie sind mittlerweile aufgrund der Energiekrise sehr gefragt bei Kunden.

Wer den Black Friday verpasst oder wer von weiteren Deals profitieren will, der darf sich direkt drei Tage später auf Rabatte von bis zu 60 Prozent beim Black Monday (28. November 2022) freuen. Amazon dehnt die Shopping-Highlights an diesen beiden Tagen gleich auf eine ganze Woche aus. Während der Cyber Week, die von 28. November bis 4. Dezember stattfindet, können Kauflustige zahlreiche Schnäppchen ergattern.