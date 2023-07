Keine Sterbehilfe in Deutschland: Hier ist sie in Europa erlaubt

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Das Recht auf den selbstbestimmten Tod bleibt in Deutschland weiterhin gesetzlich ungeregelt. Nur in wenigen Ländern ist Sterbehilfe bislang erlaubt.

Berlin – Der Bundestag hat am Donnerstag über zwei Gesetzesentwürfe zur Sterbehilfe abgestimmt. Dabei ist keine Mehrheit für einen der beiden Vorschläge zustande gekommen, die das Recht auf einen selbstbestimmten Tod regeln sollen. Deshalb ist die Hilfe zur Selbsttötung in Deutschland weiterhin nicht im Gesetz verankert. Betroffene müssen also weiterhin auf eine Regelung warten oder auf andere Staaten ausweichen. In welchen europäischen Ländern ist Sterbehilfe bereits erlaubt?

Sterbehilfe in Deutschland gesetzlich in einer Grauzone

Denn eigentlich ist auch in Deutschland ein neues Gesetz zur Regelung von Sterbehilfe überfällig. Bereits 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen, dass ein Verbot zur sogenannten geschäftsmäßigen Suizidhilfe gekippt hatte. Laut den Richtern gehöre zu einem selbstbestimmten Leben auch das Recht auf einen selbstbestimmten Tod.

Sterbehilfe steht ist in vielen Staaten verboten. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Dabei ist die Lage in Deutschland durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes für Betroffene bereits geregelter als in vielen anderen Ländern. Denn wie in Österreich und Finnland auch, ist die Sterbehilfe zwar bislang nicht aktiv im Gesetz verankert, unter bestimmten Bedingungen jedoch auch nicht verboten.

Sterbehilfe in Deutschland: Unterschied zwischen aktiver und passiver Unterstützung

In Deutschland werde vor dem Gesetz deshalb noch zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe unterschieden. Laut dem NDR würde Beihilfe zum Suizid bereits bedeuten, einem Betroffenen ein tödliches Mittel zu beschaffen und bereitzustellen. Jedoch würde dies noch in klarer Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe stehen, bei dem ein Mittel, das den Tod hervorruft, aktiv verabreicht werde. Diese Praxis ist in Deutschland verboten, Sterbehilfe sei deshalb noch in einer Grauzone.

Als passive Sterbehilfe werde hingegen bezeichnet, wenn lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden, die zu einem früheren Tod des Patienten führen würden. Dazu könnten der Verzicht von Ernährung, Bluttransfusion oder Beatmung zählen. Medikamente, die in diesem Zusammenhang eine schmerzlindernde Funktion von einem Arzt verabreicht werden, jedoch bewusst zu einem früheren Tod des Patienten führen würden, seien erlaubt.

Italienische Verfassungsgerichter beschließen Recht auf selbstbestimmten Tod

In Italien ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Ein Jahr vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatten die italienischen Verfassungsrichter ein ähnliches Urteil gefällt und das Recht auf den selbstbestimmten Tod als verfassungskonform betitelt. Erst vergangenes Jahr kam es in Italien zu einem ersten Fall von aktiver Sterbehilfe, die durch die Behörden genehmigt wurde. Dennoch ist Sterbehilfe auch in Italien weiterhin in einer Grauzone.

Aktive Sterbehilfe – in diesen europäischen Ländern ist sie erlaubt

Andere Staaten hingegen haben bereits eine gesetzliche Regelung – auch für aktive Sterbehilfe. Dazu zählen die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Belgien und Portugal, dessen Regierung die Sterbehilfe erst vor kurzem legalisiert hatte. In diesen Ländern ist es Ärzten erlaubt, aktive Mittel, die den Tod hervorrufen, zu verabreichen.

Niederlande, Belgien, Luxemburg: Sterbehilfe erlaubt – unter strengen Bedingungen

Dabei gelten jedoch ebenfalls besondere Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine aktive Sterbehilfe zu gewährleisten. In den Niederlanden müsse beispielsweise dem Gesetz nach sichergestellt sein, dass der Patient einen Todeswunsch hat, der freiwillig ist und nach reiflicher Überlegung geäußert wurde. Zudem muss der Arzt überzeugt sein, dass der Zustand des Patienten aussichtslos und sein Leiden unerträglich ist.

Wo ist aktive Sterbehilfe in Europa erlaubt? Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, und Portugal

Außerdem muss die Ärztin oder der Arzt seinen Patienten zuvor über die Situation aufklären, sodass die Patientin oder der Patient sich dieser bewusst ist. Erst wenn der Arzt mit seinem Patienten zu dem Schluss kommt, dass keine andere Lösung annehmbar ist und ein weiterer unabhängiger Arzt oder Ärztin ebenfalls zu dieser Einschätzung kommt, ist aktive Sterbehilfe erlaubt. Jedoch nur, wenn sie von einem Arzt oder Ärztin durchgeführt werde, für Privatpersonen stehe Sterbehilfe auch in den Niederlanden weiterhin unter Strafe. Gleiches gelte für Luxemburg und Belgien.

Schweiz fährt liberalen Sterbehilfe-Kurs

Die Schweiz gilt als eines der prominentesten Beispiele für eine liberale Sterbehilfe-Regelung. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Schweiz den Selbstmord entkriminalisiert. Seit 1942 werde zudem niemand mehr bestraft, der dabei hilft. Eine Strafe drohe in der Schweiz nur, wer einen Selbstmord aus selbstsüchtigen Gründen unterstützt, um beispielsweise an ein Erbe zu gelangen.

Hier ist aktive Sterbehilfe in Europa verboten Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland (gleichgesetzt mit Mord), England (gleichgesetzt mit Mord), Italien, Irland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowenien, Ungarn

Sterbehilfe in der Schweiz auch für Ausländer erlaubt

Die Regelung gelte in der Schweiz auch bedingungslos für alle Ausländer, auch wenn der Europäische Gerichtshof bereits ein Gesetz gefordert hatte, den sogenannten Sterbetourismus zu regulieren, wie der Tagesspiegel zuvor berichtet hatte. Jedoch befürchtete die Regierung in der Schweiz, dass damit eine jahrzehntelange Praxis eingeschränkt werde, die von einer Mehrheit der Schweizer befürwortet werde. Zudem wolle man vermeiden, dass Sterbehilfe-Organisationen der staatlichen Kontrolle unterliegen.

Passive Sterbehilfe in Schweden erlaubt – wenn es eine Privatperson ist

Auch in Schweden ist die passive Sterbehilfe zwar erlaubt, jedoch nur, wenn es sich um eine Privatperson handelt und nicht um einen Arzt oder Ärztin. In vielen Ländern droht bei einem Verstoß eine Freiheitsstrafe in Höhe von bis zu fünf Jahren. Doch in einigen Ländern sind die Regeln noch weitaus strikter. In England ist die aktive Sterbehilfe, wie auch in Griechenland, mit vorsätzlichem Mord gleichgesetzt.

Wo ist passive Sterbehilfe in Europa gesetzlich erlaubt? Belgien, Deutschland, Finnland, Italien, Portugal, Schweden (wenn es eine Privatperson ist und kein Arzt), Schweiz (wenn keine selbstsüchtigen Gründe vorliegen), Spanien

In Frankreich zähle aktive Sterbehilfe als fahrlässige Tötung, obwohl Präsident Emmanuel Macron laut Tagesspiegel bereits bei seinem Amtsantritt eine Anpassung des Gesetzes versprochen hatte. In Irland gilt aktive Sterbehilfe zwar nicht als Tötung oder Mord, jedoch droht eine Freiheitsstrafe in Höhe von bis zu 14 Jahren, genau wie für passive Sterbehilfe auch. (bk)