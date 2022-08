300 Euro vom Staat: So holen sich Verbraucher jetzt die Pauschale

Von: Stella Henrich

Teilen

Mit der Energiepreispauschale bekommt fast jeder, der in Deutschland arbeitet, einmalig 300 Euro. Das Geld wird im September vom Arbeitgeber ausgezahlt.

München ‒ Mit der geplanten Energiepreispauschale der Bundesregierung (EPP) will der Staat die Bürger entlasten, die vor allem mit den stetig steigenden Preisen für Energie zu kämpfen haben. Denn ob bei Strom, Gas oder Sprit – fast überall steigen die Rechnungen für die Verbraucher. Die Bundesregierung plant daher ab September, dass der Arbeitgeber die EPP mit der Gehaltsabrechnung ausbezahlt.

Die gute Nachricht dabei: Einkommensteuerpflichtige müssen nichts machen, um den Bonus zu erhalten. Das Geld wird einfach mit der Gehaltsabrechnung überwiesen. Der Bonus ist eine Einmalzahlung. Jeder Beschäftigte, der zum 1. September 2022 in einem „ersten Arbeitsverhältnis“ steht und der einer der Steuerklassen 1 bis 5 unterliegt, soll das Geld ausgezahlt bekommen.

300 Euro vom Staat: Wer bekommt die Energiepreispauschale?

Anspruchsberechtigt sind laut Bundesregierung alle Personen, die während des Jahres 2022 in Deutschland wohnen und Einkünfte beziehen. Das schließt nicht nur Arbeiter und Angestellte mit ein, sondern auch Auszubildende, Beamte, Richter, Soldaten, Minijobber, Aushilfskräfte in der Landwirtschaft, bezahlte Praktikanten und Personen im Freiwilligendienst. Aber auch Vorstände und Geschäftsführer mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Die Eneergiepauschale wird im September vom Arbeitgeber ausgezahlt. (Symbolbild) © Frank Hoermann / Sven Simon/imago

Auch Grenzgänger, also deutsche Erwerbstätige, die zur Arbeit etwa nach Österreich fahren, kommen in den Genuss der 300-Euro-Energiepauschale. In Ehen und Familien bekommen alle erwerbstätigen Personen im Haushalt das Geld.

Pensionierte Beamte sowie Rentner, die im Jahr 2022 keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder Einkünfte als Arbeitnehmer aus einer aktiven Beschäftigung erzielen, erhalten keine EPP. Ebenfalls nicht anspruchsberechtigt sind Empfänger von Arbeitslosengeld I, weil bei diesem Personenkreis kein Dienstverhältnis besteht. Und Hartz-4-Empfänger haben keinen Anspruch auf den Bonus, sie profitieren dafür zum 1. Januar kommenden Jahres vom Bürgergeld.

300 Euro vom Staat: Bonus auch für Freiberufler und Selbständige

Der Bonus steht übrigens auch Freiberuflern und Selbständigen zu. Ihnen wird das Geld aber nicht automatisch auf ihrem Konto gutgeschrieben. Sie können die Pauschale dafür über die nächste Steuererklärung abrechnen, indem sie die 300 Euro als Minderung bei der Einkommenssteuer-Vorauszahlung geltend machen. So kann man ebenfalls mit Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft sowie aus Gewerbebetrieben verfahren. Dabei werde die Einkommensteuer-Vorauszahlung für das 3. Quartal 2022, also die Zahlung für den 10. September 2022, herabgesetzt.

Klar ist schon jetzt, die EPP ist nicht für alle steuerfrei. Die vom Arbeitgeber ausgezahlte EPP unterliegt als „sonstiger Bezug“ dem Lohnsteuerabzug. Nur wer unter der Einkommensgrenze von 10.347 Euro verdient, darf den Bonus voll behalten. Alle über diesem Betrag müssen das Geld versteuern. Selbständige müssen für die Pauschale dagegen weder Umsatz- noch Gewerbesteuer entrichten.

300 Euro vom Staat: Notfallplan für den Winter

Schon jetzt wird mit Blick auf die Inflation deutlich erkennbar, dass die EPP die Lasten für die Verbraucher nicht kompensieren können wird. Denn nicht nur Strom, Gas und Sprit schlagen zu Buche. Auch die immer weiter steigenden Lebensmittelpreise im Einzelhandel für Produkte des täglichen Bedarfs schmälern schon seit Monaten das Budget privater Haushalte.

Energiepreispauschale: Wer bekommt sie? Fotostrecke ansehen

Vermutlich ist die Pauschale daher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Manche Kommunen wie der Landkreis Ebersberg bereiten ihre Bürger sogar auf einen Notfall mit Blick auf den Winter vor. Sie fürchten, dass nicht nur das Gas ausfällt, sondern es auch zum Blackout bei Strom kommt.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.