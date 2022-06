Steuersenkung ab Juni - Tanken wohl nur schrittweise billiger

Teilen

Die Preise für Sprit an den Tankstellen sind in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am heutigen Mittwoch sinkt die Spritsteuer für drei Monate. Wann der günstigere Preis an den Tankstellen ankommt, ist unklar. Wie sich die Preise am Umstellungstag verändern, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Gesenkte Spritsteuer: Preise an Tankstellen fallen teils deutlich

Fulda - Seit einigen Wochen steigt der Preis für Superbenzin wieder. Seit Wochenbeginn erlebt man an den Anzeigetafeln ein kleines Preisfeuerwerk - nicht nur im Kreis Fulda. Der ADAC kritisiert die Preise für Benzin und Diesel als zu hoch. Die Steuerbelastung auf Kraftstoffe sinkt ab Mittwoch bis Ende August um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Welche Auswirkungen die Steuersenkung auf die Preise hat, verrät fuldaerzeitung.de.

Eine flächendeckende vollständige Preissenkung ist allerdings unwahrscheinlich. Die Steuersenkung gilt nämlich für den Kauf des Sprits bei Raffinerie und Tanklagern. Selbst was am Dienstagabend geliefert wurde, beinhaltet also noch die normale – höhere – Steuer. Das stellt Tankstellen und Mineralölgesellschaften vor ein Dilemma, denn viele Kunden erwarten sofort sinkende Preise. Im Ergebnis könnte es zu einem verzögerten Sinken des Preises kommen.