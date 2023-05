Grundsteuer 2023: Erstes Bundesland will saftige Strafen androhen

Von: Johannes Nuß

Hunderttausende Grundstückseigentümer in Niedersachsen haben die Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben. Jetzt drohen Strafzahlungen.

Hannover/Berlin – Rund 500.000 Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer haben in Niedersachsen noch nicht ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Daher werden die Finanzämter ab Montag (15. Mai) Erinnerungsschreiben an diejenigen verschicken, die noch keine Steuererklärung abgegeben haben. Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk darüber berichtet. Wer seine Grundsteuererklärung in Niedersachsen nicht rechtzeitig bis Ende Januar abgegeben hat, muss für die Zeit ab Februar mit einem Verspätungszuschlag von 25 Euro im Monat rechnen. Noch teurer wird es, wenn Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sich bis Juni Zeit lassen. Denn dann wird sogar eine Strafe von 125 Euro fällig. Darauf hat das Finanzministerium am Freitag (12. Mai) hingewiesen.

Neben Niedersachsen gibt es auch im Land Bremen viele Nachzügler bei der Grundsteuererklärung. In Bremen halten sich sogar viele öffentliche Einrichtungen nicht an die eigene Frist zur Abgabe der Grundsteuer.

Bisher liegen den Finanzämtern im Nordwesten erst rund 86 Prozent der Erklärungen vor, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte. Mit dieser Quote sei man insgesamt zufrieden. Man rechne aber damit, dass durch die Erinnerungsbriefe noch weitere Erklärungen folgen werden. Sollte das nicht passieren, würden die nötigen Angaben ansonsten geschätzt. Wann es dazu komme, werde im Einzelfall entschieden. Dabei gibt es sogar Eingabehilfen für die Grundsteuererklärung.

Die Grundsteuer wird streng genommen nur den Eigentümerinnen und Eigentümern eines Grundstücks in Rechnung gestellt. Die Forderungen können aber über die Nebenkosten an Mieterinnen und Mieter oder Pächterinnen und Pächer weitergegeben werden. Über die Höhe entscheiden die Gemeinden. Die Steuererklärungen wurden nötig, weil die Berechnung der Grundsteuer reformiert wurde.

Ist die Grundsteuer 2023 verfassungswidrig? Verbände wollen mit Musterklagen vor Gericht ziehen

Dem Fiskus droht in vielen Bundesländern eine Klagewelle wegen der neuen Berechnung der Grundsteuer. Der Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff hält das in elf Ländern angewandte Gesetz des Bundes für verfassungswidrig. Zu diesem Schluss kommt der Jurist in einer Studie im Auftrag des Steuerzahlerbunds und des Eigentümerverbands Haus und Grund.

Die Verbände wollen nun in fünf Bundesländern mit Musterklagen vor Gericht ziehen. Den Eigentümerinnen und Eigentümern empfehlen sie, Einspruch gegen die von den Finanzämtern zum Teil bereits verschickten Bescheide zum Wert ihrer Immobilien einzulegen. Diese Bescheide sind in den meisten Bundesländern Grundlage für die künftige Grundsteuer-Berechnung. „Es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führt“, sagte der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel im Frühjahr.

Grundsteuerklärung: Finanzamt NRW schätzt Haus plötzlich auf einen Wert von 15 Millionen Euro

Ab 2025 soll die Grundsteuer neu berechnet werden. Nicht alle Länder müssen dabei gleiche Kriterien anwenden: Während die meisten das kritisierte Modell des Bundes nutzen, haben Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Berechnungsmethoden entwickelt.

Bei einer Rentnerin in Nordrhein-Westfalen sorgte der Grundsteuerbescheid für große Verwunderung. Das Haus, für das jährlich bis jetzt rund 530 Euro Grundsteuer abgeführt wurde, wurde durch das Finanzamt plötzlich auf einen Verkehrswert von rund 15 Millionen Euro geschätzt. (jon/dpa)