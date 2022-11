Gute Stollen gibt‘s bereits für weniger als zehn Euro in Supermärkten

Von: Stella Henrich

Stiftung Warentest nimmt 18 Christstollen unter die Lupe. Vier davon sind „sehr gut“ bei der Verkostung. Das beste Festtagsgebäck überzeugt die Tester zudem mit seinem guten Preis von 9,00 Euro.

Dresden/München/Nürnberg ‒ Weihnachten ohne Christstollen - auf keinem Fall. Das dachte sich jetzt auch Stiftung Warentest und untersuchte 18 Exemplare mit Rosinen im Labor. Darunter auch fünf Dresdner Stollen sowie vier mit Marzipanfüllung. Die Exemplare sind aus dem Handel, wurden online bestellt oder direkt beim Werk gekauft. Das Festtagsgebäck hat zwischen vier und 30 Euro pro Kilogramm gekostet.

Das sind die sieben Testsieger mit dem Gesamturteil „gut“:

Produkt Qualitätsurteil / Verkostung Preis pro Kilogramm Dr. Quendt Dresdner Christstollen gut / sehr gut 9,00 Euro Conditorei Kreutzkamm München Kreutzkamm Christstollen gut / sehr gut 27,00 Euro Emil Reimann Dresdner Stollen Edition Frauenkirche gut / sehr gut 17,00 Euro Stollenbäckerei Krause Dresdner Christstollen gut / sehr gut 19,00 Euro Bäckerei Café Eckert Echter Dresdner Christstollen gut / gut 15,50 Euro Spiegelhauer Bio Bäckerei Jahrgangs Bio Dresdner Christstollen 2021, Bio gut / gut 30,00 Bahlsen Marzipan Stollen gut / befriedigend 10,80 Euro

Christstollen im Test: Genussmittel, Trockenfrüchte, Würzung und Schadstoffe unter der Lupe der Tester

Vier der sieben Exemplare überzeugten die Tester bei der Verkostung sogar mit der Note „sehr gut“. Im Test fällt das unter die Kategorie „sensorisches Urteil“ und fließt in die Gesamtbeurteilung jedes einzelnen Stollens mit ein. Denn beim Weihnachtsgebäck stehen natürlich die Genussmittel bei der Bewertung für die Tester im Vordergrund. Im besten Fall riecht und schmeckt der Christstollen aromatisch, mit ausgewogenen Anteil an Trockenfrüchten und Stollen typischer Würzung. In der Konsistenz sollte er kräftig, locker und im Anschnitt stabil sein.

Der Dresdner Christstollen von Dr. Quendts überzeugt geschmacklich am meisten und ist mit neun Euro pro Kilogramm zugleich der Festtags-Preistipp.

Insgesamt fünf Prüfpersonen haben die Produkte probiert und im Geschmack bewertet. Im Labor wurden die Stollen auf Schadstoffe überprüft. Laut Stiftung Warentest waren die Schadstoffgehalte alle sehr gering bis unauffällig.

Ob mit oder ohne Marzipan, der Christstollen gehört zur Weihnachtszeit dazu. (Symbolbild) © Berit Kessler/imago

Zwei Stollen schnitten beim Test mit „ausreichend“ ab. Darunter der Norma Goldora Edelmarzipan-Stollen zum Preis von 3,80 Euro sowie der Bäckerei Bärenhecke Premium Butterstollen für 22 Euro. Neun Stollen erlangten immerhin noch die Note „befriedigend“ in der Gesamtbewertung der Tester.

Aldi Wintertraum Butter-Mandel-Stollen (5,35 Euro)

Annaberger Backwaren Original Erzgebirgischer Butterstollen (26,70 Euro)

Kuchenmeister Stollen Butter (4,00 Euro)

Netto Marken-Discount Santa Claus in Town Stollen Butter-Mandel (5,35 Euro)

Thüringer Christstollen nach Thüringer Art (8,00 Euro)

Emil Reimann Sächsischer Christstollen (7,00 Euro)

Edeka Butter-Stollen Thüringer Art (4,80 Euro)

Kuchenmeister Stollen Edel-Marzipan (5,00 Euro)

Edeka Gut & Günstig Edelmarzipan Stollen (4,00 Euro)

Wer Wert auf biologische Zutaten legt, muss zum Dresdner Jahrgangsstollen der Bio-Bäckerei Spiegelhauer greifen. Der ist zwar gut, ist aber mit 30 Euro auch einer von den teuersten Kuchen der 18 getesteten Stollen. Wer lieber selbst einen Christstollen in der Vorweihnachtszeit backen will und außerdem keine Rosinen mag, dem sei diese fruchtige Alternative mit Cranberrys empfohlen.