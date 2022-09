Stiftung Warentest prüft rezeptfreie Schlafmittel - und rät von einem Wirkstoff ab

Von: Stella Henrich

Stiftung Warentest hat frei erhältliche Schlafmittel getestet. Doch helfen diese Produkte wirklich beim Einschlafen? Ein Überblick.

München ‒ Gesunder Schlaf ist von großer Bedeutung für das menschliche Wohlbefinden. Klar, diese Mütze Schlaf sollte nicht gerade im Büro abgehalten werden, das versteht sich von selbst. Doch irgendwie kennen wir alle das Phänomen beim Einschlafen: Wir liegen wach im Bett und können nicht einschlafen. Die Gründe sind vielfältig: Meist sind es Sorgen, wie etwa die Angst vor einer Corona-Ansteckung, unbezahlte Rechnungen, schrecklicher Liebeskummer, oder auch Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz, welches man zunächst auf die leichte Schulter genommen hat. Aber auch Erkältungskrankheiten oder Überdrehtheit können uns den Schlaf rauben. Was also tun in solchen Situationen?

Stiftung Warentest: Schlafmittel auf dem Prüfstand - Was hilft wirklich?

„Ein Ausweg, um endlich wieder Ruhe zu finden, können rezept­frei erhältliche Schlaf­mittel sein“, erklären die Verbraucherschützer von Stiftung Warentest in ihrer Oktober-Ausgabe des Test-Magazins. Dazu haben sie aus ihrer Medikamenten­daten­bank die am besten geeigneten Arznei­mittel heraus­gefiltert. Dabei kämen zwei Gruppen an rezept­frei erhältlichen Wirk­stoffen infrage, um Menschen mit Schlafproblemen wieder schlummern zu lassen: „Wir raten zu Anti­histaminika mit den Wirkstoffen Doxylamin und Diphenhydramin, aber auch bestimmte Baldrian-Präparate können helfen“, so die Tester weiter. Die schlaf­fördernde Wirkung der Produkte sei jedoch unterschiedlich gut belegt.

Schlafmittel im Test: Bestimmte Wirkstoffe regen den Schlaf an

Insgesamt hält Stiftung Warentest sieben Mittel mit den Wirkstoffen Doxylamin und Diphenhydramin für geeignet. Das günstigste Mittel von „Schlafsterne“ mit dem Wirkstoff Doxylamin kostet 4,59 Euro für zehn Tabletten. Mit dem Wirkstoff Diphenhydramin kostet das günstigste Produkt 7,97 Euro für 20 Tabletten und ist von „Halbmond“. Aber auch Betadorm D, Vivinox Schlafdragees, Gittalun, Hoggar Night seien als Einschlafhilfe geeignet. Alle diese Produkte sind frei erhältlich und kosten zwischen acht und 14 Euro.

Was tun bei Schlafstörungen? Bei Schlafstörungen im Erwachsenenalter, die wenige Nächte dauern und den Tag danach ernsthaft beeinträchtigen, werden Schlafmittel mit Doxylamin oder Diphenhydramin zur Selbstbehandlung als „geeignet“ von Stiftung Warentest beurteilt. Beide Wirkstoffe werden schon seit langer Zeit eingesetzt. Ihre schlafanstoßende Wirkung sei gut bekannt. Allerdings dürften diese Schlafmittel höchstens einige Tage lang eingenommen werden, weil sich der Körper an die Substanzen gewöhnt. Danach wirkten sie nicht mehr ausreichend oder es müsste eine so hohe Dosis eingenommen werden, dass vermehrt unerwünschte Wirkungen zu befürchten seien.

Schlafmittel von Stiftung Warentest geprüft: Therapeutischer Nutzen nicht bewiesen

Laut den Experten sollten jedoch Schlafmittel mit Melatonin vermieden werden. Das läge vor allem an der dürftigen Studienlage. So sei Melatonin nicht ausreichend erforscht. Zudem würden Mittel mit Melatonin häufig als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet, weshalb sie nicht behördlich geprüft und zugelassen werden.

Etwas besser geeignet sei Baldrian. Dabei kommt es laut Stiftung Warentest aber auf die richtige Dosierung an. Diese sollte zwischen 300 und 600 Milligramm betragen. Allerdings seien auch hier weitere Studien notwendig, um die therapeutische Wirkung abschließend zu beweisen.

Diese Baldrianpräparate sind mit „Einschränkung geeignet“, so Stiftung Warentest:

Abtei - Baldrian Forte

Baldrian Forte Baldriparan - stark für die Nacht

- stark für die Nacht Euvegal - Balance

- Balance Klosterfrau - Baldrian Forte Nervenruh

- Baldrian Forte Nervenruh Sedonium

Schlafmittel im Test: Wenn alles nicht hilft

Wenn rezeptfreie Schlafmittel nicht helfen, können natürlich auch Ärzte rezeptpflichtige Mittel verschreiben. Allerdings sind diese Mittel nur für kurze Zeit eine geeignete Lösung, „da sie schnell abhängig machen und an Wirksamkeit verlieren“, warnen die Verbraucherschützer.

Wer hingegen länger als zwei Wochen hintereinander wach liegt, dem kann beispielsweise auch ein Schlaftagebuch helfen, um mögliche Muster und tatsächliche Ursachen von Schlaflosigkeit zu erkennen und auf den Grund zu gehen. Aber auch ein Schlaflabor deckt versteckte Ursache für schlechtes Schlafen auf.

