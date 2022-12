Der große Küchenmaschinen-Test: Discounter-Modell toppt alle

Von: Stella Henrich

Stiftung Warentest hat neun Küchenmaschinen getestet - vom 100-Euro-Modell bis zum teuren 900-Euro-Helfer haben alle Modelle Stärken und Schwächen. Was beim Kauf wichtig ist, zeigen wir Ihnen hier.

München ‒ Im Grund sind sie Alleskönner. Küchenmaschinen können Teige kneten oder rühren, Sahne schlagen, Mandeln hacken, Gemüse raspeln und auch Smoothies mixen. Doch diese Vielfältigkeit allein reicht nicht. Die Geräte müssen auch sicher in der Handhabung sein, leise arbeiten und auch eine längere Haltbarkeit vorweisen können. Die moderne Hausfrau und auch der moderne Hausmann sind anspruchsvoll. Schließlich kosten viele dieser Multifunktions-Küchengeräte im Handel meist mehrere hundert Euro.

Die Tester von Stiftung Warentest haben neun solcher Alleskönner im Labor untersucht. Drei der Testmaschinen sind sogenannte Foodprozessoren. Das bedeutet, dass ihr Antrieb von unten in die Schüssel ragt und nicht oben auf das Gerät aufgesetzt wird. Sie fallen aufgrund ihrer Kompaktheit auf. Verfügen dafür aber über keinen Schwenkarm, wie die klassischen Küchenmaschinen. Die weiteren sechs Test-Modelle sind solche Klassiker. Ihre Schüsseln, mit drei bis sieben Litern Inhalt, fassen im Schnitt etwa doppelt so viel Masse im Vergleich zu den Behält­nissen von Food­prozessoren.

Küchengeräte zum Kneten, Mixen und Hacken - Die Alleskönner gibt es ab 100 Euro bereits im Handel zu kaufen. (Symbolbild) © frank11/imago

Das sind die Testsieger, bei den ersten drei Geräten handelt es sich um die Klassiker, die Maschine von Bosch ist ein Foodprozessor:

Produkt Qualitätsurteil Online-Preis ind Euro Lidl Silvercrest SKMP 1300 D3 Gut (Note 1,9) 100,00 Smeg SMF03RDEU Full Color Gut (Note 2,5) 500,00 plus Kosten für Zubehör WMF Küchenminis One for All Edition Gut (Note 2,5) 390,00 plus Kosten für Zubehör Bosch Multitalent 8 MC812S814 Gut (Note 2,0) 179,00

Quelle: Stiftung Warentest

Küchengeräte im Test: Gewinner ist ein Lidl-Gerät, die Markengeräte von Bosch, Krups, Kenwood und Philips kommen mit „befriedigend“ davon

Nicht Bosch, nicht WMF, Krups, Kenwood, oder Smeg holen sich den Sieg bei den klassischen Küchenmaschinen mit Schwenkarm – sondern Lidl´s Hausmarke Silvercrest. Die SKMP 1300 D3 ist dabei nicht nur die beste Maschine im Test, sondern mit rund 100 Euro auch noch die günstigste Alternative im Testlabor der Verbraucherschützer. Laut Tester knetet sie sowohl leichte als auf schwere Rühr- und Hefeteige gut. Mixt und püriert hervorragend und schlägt Sahne so fluffig auf, sodass kein Konkurrenzgerät mit ihr hier mithalten kann. Sie hat eine große Schüssel mit 6,3 Liter Fassungsvolumen. Zudem überzeugt die Maschine durch langes Arbeite am Stück, ohne dabei zu überhitzen. Sie ist einfach zu bedienen, was vor allem daran liegen dürfte, dass sie wenig Funktionen bietet.

Diese Kriterien wurden im Testlabor überprüft: Funktionen der Geräte, Vielseitigkeit, Handhabung, Haltbarkeit, Geräusche und Sicherheit, den die Küchenhelfer bieten. Dabei wurde sechs Küchenklassiker und drei Foodprozessoren auf ihre Vor- und Nachteile beim Sahneschlagen, Teigkneten oder Gemüseschneiden überprüft. Eine schlechte Bewertung vergab die Stiftung Warentest beispielsweise, wenn nach dem Zerha­cken der Mandeln oder der Möhren grobe Stücke übrig blieben. Außerdem wurde eine fünf Jahre Nutzung im Labortest simuliert. Mit in die Bewertung fließen auch die Extrakosten für das Zubehör mit ein. Aber auch die Geräuschentwicklung spielte im Test eine Rolle.

Einziger Nachteil - mehr als kneten, mischen, mixen und schlagen kann sie nicht, heißt es aus dem Testlabor der Verbraucherschützer. Beim Hacken falle sie allerdings eher schlecht auf. Doch wer eine Hilfe zum Backen in der Küche suche, sei mit dem Gerät von Lidl gut beraten.

Mit „befriedigen“ im Prüftest kommen diese vier Küchenhelfer davon:

Bosch Mum Serie 2 MUM S2ER01 (156 Euro plus Zubehör)

Krups Master Perfect Gourmet KA631D (325 Euro)

Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.244SI (850 Euro plus Zubehör)

Philips Viva Collection HR7510 (104 Euro)

Nur das Gerät von KitchenAid Artisan fällt mit „mangelhaft“ durch die Prüfung. Sie kann die Tester bei den Standard-Aufgaben als Küchenhelfer nicht überzeugen. Zudem überhitzt sie sehr schnell und muss sich erst wieder abkühlen, bevor es mit dem Teigkneten weitergehen kann.

Küchenhelfer im Labortest: Alternative zur Küchenmaschine

Der Test der neun Geräte belegt, dass eine gute Küchenmaschine nicht teuer sein muss. Wer allerdings Wert auf Extras und Aufsätze legt, sollte in ein etwas teureres Modell investieren. Auch diese sind bereits für ab 150 Euro bis 250 Euro im Handel erhältlich. Und wer nur einen Mixer für eine cremige Mayonnaise oder zum Aufschlagen von Sahne benötigt, investiert bestenfalls ein einen Stabmixer. Doch Vorsicht: Auch diese Geräte haben ihren Preis.