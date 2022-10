Stinkwanzen überall! Das können Sie gegen die unbeliebten Tiere in Ihrem Wohnzimmer machen

Giftig sind die kleinen sechsbeinigen Insekten nicht. Sie können aber einen üblen Geruch in der Wohnung verbreiten. Wie Sie die Tiere wieder loswerden, erfahren Sie hier.

München ‒ Stinkwanzen. Süß sehen sie nicht aus. Mehr wie ein laufenden grünes Blatt auf sechs Beinen. Und sie machen ihrem Namen alle Ehre. Stinkwanzen können richtig übel riechen. Und wenn der Sommer warm und trocken ist, vermehren sie sich die Krabbeltiere kräftig. Schon jetzt befürchten Wetter-Experten, dass es zu einer wahren Invasion auf beheizte Winterquartiere hierzulande kommt.

Die Insekten haben die Größe von Daumennägeln und verbringen den Sommer auf Laubbäumen, in Hecken oder auf anderen Pflanzen. Dort stören sie niemanden. Wenn es ihnen draußen zu kalt wird, suchen sie Unterschlupf in warmen Wohnungen – dort sind sie nicht immer willkommen. Denn sie verbreiten einen üblen Geruch, wenn sie sich bedroht fühlen. Anders als Bettwanzen sind Stinkwanzen aber keine Blutsauger.

Trotz guter klimatischer Bedingungen bestehe aber kein Grund zur Panik, erklären die Experten von Wetter.de. Doch zu Hause will die Tiere auch keiner haben. Denn sobald sich die kleinen Krabble-Tiere bedroht fühlen, stoßen sie ein Sekret aus, das in der menschlichen Nase übel ankommt. Und da die Tiere meist nicht allein einmarschieren, besteht umgehender Handlungsbedarf.

Stinkwanzen bei der Paarung. Sie mögen warme Temperaturen und trockenes Klima. © imago

Das vertreibt die Krabbeltierchen wieder – viere Tipps bei Stinkwanzen-Invasion:

Glas über das Krabbeltier stülpen und damit an die frische Luft setzen. Stinkwanzen halten den Garten von Raupen frei. Sie sind also durchaus nützlich – allerdings nicht in der Wohnung. Fugen oder Mauerwerke mit Knoblauch-Lösungen und Seifenlaugen besprühen. Marienkäfer fressen Stinkwanzen – diese können Sie also getrost ins Haus hereinlassen. Niemals Stinkwanzen mit dem Staubsauger einfangen. Denn dadurch verteilt sich ihr Gestank durch die Abluft des Saugers und verbreitet sich ruckzuck in der ganzen Wohnung.

Stinkwanzen verfärben sich im Winter braun – Reaktion auf Temperatur

Nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) gibt es etwa 1000 Arten von Wanzen. Die grüne Stinkwanze gehört zur Gattung der Baumwanzen. Sie kann zwölf bis 14 Millimeter lang werden und ist im Sommer durch ihr grüne Farbe zu erkennen. Im Herbst wird das Grün schwächer und verschwindet komplett. Die grüne Stinkwanze reagiere auf fallende Temperaturen mit Einlagerungen eines roten Farbstoffs, sodass die Tiere ein bräunlichen „Winterkleid“ haben, so der Nabu. So passe sich die Wanze der Umwelt an.

Ebenso wie die Stinkwanze ist auch die Nosferatu-Spinne derzeit auf dem Vormarsch und dringt über die Spüle, im Bad oder den Garten in Wohnungen ein. Der Nabu hatte vor den Achtbeinern bereits gewarnt und die Bürger um Mithilfe bei deren Suche gebeten.

Zwar ist der Biss der Spinne ungefährlich für den Menschen, sie sieht aber aufgrund ihrer Größe – etwa vier Zentimeter – und ihres behaarten Gesichts wesentlich gefährlicher aus als die Stinkwanze. Das Tier fühlt sich nicht nur in Wäldern, sondern auch in unseren Häusern während der Winterzeit wohl und ist laut RP Online in Folge des Klimawandels eingewandert. Sie sitzt gern in Ritzen des Mauerwerks.

