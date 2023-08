Fischstäbchen im Öko-Test: Auch bekannte Marken betroffen – Zahlreiche Produkte mit krebserregenden Stoffe

Von: Sandra Sporer

Das Verbrauchermagazin hat 19 Fischstäbchen-Produkte getestet. Zahlreiche wiesen bedenkliche Bestandteile auf. Ein populäres Produkt erhielt die Note „Gut“.

München – Bei einigen Kindern erfreuen sich Fischstäbchen großer Beliebtheit. Begleitet von Ketchup, Pommes Frites oder Gemüse – für eine gesündere Variante – finden sie deshalb in zahlreichen deutschen Haushalten regelmäßig ihren Platz auf dem Esstisch. Zwar ist der panierte Fisch nicht unbedingt die gesündeste Mahlzeit, trotzdem geht man üblicherweise davon aus, dass die vielfältigen Fischstäbchen-Produkte zumindest frei von schädlichen Substanzen sind.

Der Test von Öko-Test umfasste 19 Varianten von Fischstäbchen, hergestellt von verschiedenen Anbietern. Bei elf davon wurden potenziell krebserregende Substanzen nachgewiesen, die während eines bestimmten Produktionsschrittes in das Produkt gelangen.

Öko-Test hat krebserregende Stoffe in elf von 19 Fischstäbchen nachgewiesen

Um die Zubereitungszeit für die Verbraucher zu verkürzen, werden die Fischstäbchen bereits vorfrittiert. Bei diesem Verarbeitungsschritt gelangen die besorgniserregenden Inhaltsstoffe in die Fischstäbchen. Sie entstehen durch die Erhitzung der pflanzlichen Frittierfette. Der Bericht von Öko-Test in der Ausgabe 09/2023 identifizierte zwei Arten von Fettsäureestern, die in den Fischstäbchen enthalten waren: 3-MCPD-Fettsäureester und Glycidyl-Fettsäureester.

Viele Kinder lieben Fischstäbchen. Nach dem neusten Test von Öko-Test sind jedoch in elf der 19 von ihnen getesteten Fischstäbchen-Produkte krebserregende Stoffe enthalten. © Christoph Schöne/IMAGO

Beim Verdauen werden die Substanzen zu 3-MCPD und Glycidol umgewandelt. Gemäß dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) besitzt Glycidol Eigenschaften, die sowohl genetische Veränderungen hervorrufen als auch krebserregend sein können. Darüber hinaus wurde es von der International Agency for Research on Cancer (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ klassifiziert. Ebenso stuft die IARC 3-MCPD als möglicherweise krebserregend für den Menschen ein. Schlechte Ergebnisse erzielten auch einige Dosentomaten bei Öko-Test – sie enthalten ein gefährliches Hormongift.

Folgende Fischstäbchen sind betroffen:

Bofrost Fischstäbchen, 15 Stück

Fjord Krone 15 Fischstäbchen

Golden Seafood Fischstäbchen 15 Stück (Aldi Nord/Greenland Seafood)

Gut & günstig 15 Fischstäbchen

Jeden Tag 15 Fischstäbchen

K-Classic 15 knusprig panierte Fischstäbchen

Penny 15 Fischstäbchen

Tegut 10 Fischstäbchen

Ja! Fischstäbchen aus Alaska-Seelachs, 15 Stück

Golden Seafood Fischstäbchen 15 Stück (Aldi Süd/Pickenpack Seafoods)

Eismann Fischstäbchen, 23 Stück

Produzenten wollen Menge der krebserregenden Stoffe reduzieren – nur geringe Fortschritte erkennbar

Laut dem Bericht von Öko-Test genügt es bei den beanstandeten Produkten bereits, fünf Fischstäbchen zu verzehren, um bei einem 30 Kilogramm schweren Kind mehr als die Hälfte der von der EFSA festgelegten maximalen Tagesdosis zu erreichen. Eine alles andere als ideale Situation.

Trotz Zusicherungen von mehreren Anbietern, sich um eine Verringerung der Präsenz der beiden besorgniserregenden Substanzen zu bemühen, zeigt der Bericht von Öko-Test keine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahrestest. Zu den Produkten, die positiv bewertetet wurden, gehört unter anderem die 15er-Packung Fischstäbchen von Iglo. Ebenfalls von Öko-Test unter die Lupe genommen wurden Chicken Nuggets, wobei auch hier nur wenige Produkte positive Ergebnisse erzielten. (sp)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung durch die Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig geprüft.