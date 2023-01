Stoffhändler insolvent: Auch Filialen in Baden-Württemberg betroffen

Von: Teresa Knoll

Der Textil- und Stoffhändler Stoff-Ideen ist insolvent. Viele Filialen auch in Baden-Württemberg sind bereits geschlossen. Lesen Sie hier mehr darüber:

Stoff-Ideen muss seine Tore schließen: Der Textil- und Stoffhändler teilt das Schicksal vieler Handelshäuser – so ist auch Galeria Kaufhof insolvent und sucht dringend nach einem Investor. Das Krativ-Unternehmen Stoff-Ideen hatte 17 Filialen in ganz Deutschland, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Räumungsverkauf in allen Geschäften begann bereits im Dezember, erste Filialen sind bereits geschlossen worden.

HEIDELBERG24 verrät, warum der Textil- und Stoffhändler Stoff-Idee insolvent ging und seine Filialen in ganz Deutschland schließen muss.

„Dauerhaft geschlossen“ kann man nur noch bei den Öffnungszeiten auf der Homepage lesen: Auch die Filiale in Heidelberg wurde bereits aufgegeben. Nach und nach sollen alle Filialen geschlossen werden. (resa)