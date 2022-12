Streusalz schadet der Umwelt – diese Alternativen gibt es

Von: Helmi Krappitz

Bei Schnee und Glatteis wird gerne zu Streusalz gegriffen. Das hat Folgen für die Umwelt. Naturschutzverbände raten deshalb zu umweltfreundlichen Alternativen.

München – In den kalten Monaten werden Straßen und Gehwege zur Eisbahn. Um das zu verhindern, kommt oft Streusalz zum Einsatz. Doch das Antirutschmittel hat diverse negative Folgen.

Wirksames Mittel: Was ist Streusalz?

Streusalz ist bei kalten Temperaturen ein wirksames Mittel gegen Glatteis und Schnee. Es gibt unterschiedliche Varianten des Streumittels. Streusalz, das hauptsächlich aus Natriumchlorid besteht, ist bei Temperaturen bis zu minus zehn Grad wirksam. Andere Streusalzmischungen mit Calciumchlorid-Basis zeigen sogar bis zu minus 20 Grad ihre Wirkung, so ökotest.de. Neben der Chlorid-Basis sind noch geringe Mengen an natürlichen Begleitstoffen und auch künstliche Zusätze beigegeben.

Umweltschädlich: Streusalz problematisch für Mensch, Tier und Umwelt

Laut ökotest.de ist die Nutzung von Streusalz beim Winterdienst problematisch und schadet der Umwelt. Die Überreste sickern in Böden und gelangen so an die Wurzeln von Pflanzen und Bäumen. Die salzgeschädigten Pflanzen vertrocknen trotz ausreichendem Regen.

Streusalz kann auch das Öko-System von Flüssen und Seen bedrohen. Denn Salzreste gelangen in die Kanalisation und werden von Kläranlagen nicht ganz herausgefiltert. Das führt zu einer erhöhten Konzentration von Chlorid. Das kann möglicherweise in einer Versalzung von Trinkwasser enden.

Auch für Tiere ist Streusalz problematisch, „wenn sich zwischen ihren Pfotenballen Salz sammelt und die Haut darauf mit Entzündungen reagiert“, berichtet ökotest.de. Besitzer sollen nach Spaziergängen die Pfoten mit warmem Wasser säubern und am besten nicht gestreute Wege auswählen.

Viele Städte und Gemeinden erlauben nur dem kommunalen Winterdienst den Einsatz von Streusalz. © Rainer Droese/IMAGO

Kommunale Regelungen: Ausnahmeregeln bei Streusalz

Womit überhaupt gestreut werden darf, entscheiden Städte und Gemeinden. Oft ist Streusalz nur dem kommunalen Winterdienst erlaubt, so ökotest.de. Städte wie Berlin und München verbieten zum Umweltschutz den Einsatz von Streusalz von Privathaushalten. Da das Streumittel in Geschäften weiterhin angeboten wird, sollten Privatpersonen die Regelung der jeweiligen Stadt überprüfen. Ein Verstoß kann teuer werden.

Das umweltschädliche Mittel darf in manchen Städten in Ausnahmefällen auch im privaten Bereich verwendet werden –im Fall von Blitzeis. Die entsprechenden Regelungen sind auch auf kommunaler Ebene festgelegt.

Umweltfreundliche Alternativen: Sand, Splitt und Holzspäne

Naturschutzverbände wie NABU und BUND setzen für umweltfreundliche Alternativen ein, so ökotest.de. Sie empfehlen Sand, Splitt und Holzspäne. Das sind nur Abstumpfungsmittel, die das Eis nicht schmelzen. Die Rutschgefahr wird dennoch verringert. Zur Wirksamkeit muss etwa 100 Gramm pro Quadratmeter gestreut werden. Ein weiterer umweltfreundlicher Faktor: Sand und Co. lassen sich nach dem Tauen wieder zusammenkehren und auch wiederverwenden.

Streumittel sollten auch auf das Umweltzeichen der „Blauen Engel“ überprüft werden. Diese Produkte enthalten kein Salz. Auch auf andere umweltschädliche Inhaltstoffe wird verzichtet.

Am umweltfreundlichsten ist weiterhin die Schneeschaufel. Mit frühem Schneeräumen kann man möglicherweise ganz auf Streuen verzichten.

Räumungspflicht: Gemeinde, Vermieter und Mieter verantwortlich

Gemeinden sind weitgehend für das Räumen von Schnee und Eis verantwortlich. Das können sie auf die Hauseigentümer übertragen. Die übertragene Räumungspflicht umfasst dann die Bereiche vor der Haustür, vor allem den Gehweg. Oft beziehen Vermieter ihre Mieter mit in den Winterdienst ein. Das ist im Mietvertrag geregelt. (hk)