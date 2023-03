Die größten Stromfresser in der Küche – diese Tipps schaffen Abhilfe

Von: Ines Baur

Teilen

Aufs Kochen verzichten nur die wenigsten und auch der Kühlschrank sollte besser stets laufen. Doch welche Küchengeräte verbrauchen am meiste Strom? Und wo lässt sich sparen?

München – Kühlschrank, Backofen, Spülmaschine – die Küche darf getrost als das Zimmer der Elektrogeräte im Haus angesehen werden. Sicherlich lässt sich auf das eine oder andere Gerät verzichten. Doch ohne Herd, Backofen und Kühlschrank sieht es eher sehr dürftig und nach viel Rohkost auf unseren Tellern aus. Und mal ehrlich: auf Dauer will das doch auch keiner.

Allerdings können wir Energie in der Küche sparen und trotzdem warme Mahlzeiten auf den Tisch bringen. Man muss nur wissen, wie.

Die größten Stromfresser in der Küche – Geschirr von Hand abwaschen statt Geschirrspüler?

Die Spülmaschine gehört zu den Küchengeräten, die vielen Haushalten den Alltag erleichtert. Aber auch etliches an Strom frisst. Lässt sich denn Energie sparen, wenn Geschirr von Hand gespült wird? Nicht wirklich, meint das Umweltbundesamt. „Da moderne Spülmaschinen nur noch ca. 10 Liter Wasser und weniger als 1 kWh Strom pro Spülgang benötigen, ist in den meisten Fällen das Spülen in der Maschine effizienter als das Spülen von Hand – vorausgesetzt die Maschine ist voll beladen.“

Verzichten sollten Verbraucherinnen und Verbraucher allerdings auf den Vorspülgang. Der verschwendet oft unnötig Energie und Wasser. Wer sich einen neuen Geschirrspüler leistet, sollte ein paar alte Gewohnheiten dringend unterlassen, um möglichst lange etwas davon zu haben.

Kühlschrank ist der Stromfresser Nummer Eins in der Küche

Noch in den 1980er Jahren war Flurchlorkohlenwasserstoff (FCKW) ein gängiges Kühlmittel für häusliche Kühlschränke. Da das aber die Ozonschicht nachweislich in hohem Maße beschädigt, wurde es Mitte der 1990er-Jahre durch umweltfreundlichere Methoden ersetzt. In Neugeräten ist es mittlerweile verboten. Heute sind Kühlschränke zwar weitgehend FCKW-frei.

Doch was den Stromverbrauch angeht, punkten sie beim Thema Umweltschutz nicht. Sie gelten als größter Stromfresser in der Küche und verbrauchen laut der Verbraucherzentrale etwa zehn Prozent des Haushaltsstroms. Das hängt damit zusammen, dass die Geräte 24 Stunden am Tag laufen. Einen Kühlschrank kann man nicht eben für acht Stunden ausstecken, wie Fernseher oder Computer. Er muss am Strom hängen, um Nahrungsmittel zu kühlen.

Die größten Stromfresser in der Küche auf einen Blick*

Spülmaschine: Zwischen 151 kWh und 365 kWh

Kühlschrank: Zwischen 60 kWh und 300 kWh

Tiefkühltruhe: Zwischen 100 kWh und 350 kWh

Backofen: Etwa 135 kWh

Herd: Zwischen 183 kWh und 274 kWh

*Geschätzter Verbrauch in einem durchschnittlichen Haushalt pro Jahr; die niedrigste Angabe entspricht einem kleinen, energieeffizienten Gerät, die höchste Angabe gilt für ein älteres, größeres Modell. Quellen: Stromrechner/Stromauskunft

Stromfresser in der Küche: Wie lässt sich also Energie bei Kühlschränken sparen?

Frische Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank und weniger Energie verbrauchen – kann das funktionieren? Sicher. Zum einen ist der Standort wichtig. Je kühler und schattiger das Gerät steht, desto weniger Strom braucht er. Also bitte kein Plätzchen direkt neben dem Backofen oder im sonnenbeschienenen Eck in der Küche. Weiterer Punkt ist, die Kühlschranktür so kurz als möglich geöffnet lassen. Je länger der Kühlschrank offen steht, desto mehr Kälte entweicht. Und desto mehr Strom wird benötigt, um die ursprüngliche Temperatur wiederherzustellen.

Wer über die Anschaffung eines neuen Kühlschranks grübelt, doch eine Tiefkühltruhe bereits sein Eigen nennt, verzichtet besser auf ein großes Gefrierfach im Kühlschrank. Kombi-Geräte verbrauchen viel Energie. Mit Blick auf dem Stromzähler ist es sinnvoll, ein Kombi-Gerät oder eine Zwei-Geräte-Kombi (Kühlschrank und Tiefkühltruhe) im Haus zu haben. Ist die Tiefkühltruhe bereits in die Jahre gekommen, kann es vom Verbrauch günstiger sein, endgültig den Tiefkühltruhen-Stecker zu ziehen und auf das Kombi-Gerät umzusteigen.

Stromfresser in der Küche: Tiefkühltruhe

Tiefkühltruhen eignen sich hervorragend, um Essensreste aufzubewahren oder Sonderangebote möglichst lange haltbar zu machen. Doch die Truhe braucht Strom – und zwar nicht wenig. Um ein bisschen Energie zu sparen, ist das regelmäßige Abtauen der Gefriertruhe ist wichtig. Die dicke Eisschicht im Gefriergerät wirkt wie eine Wärmedämmung und erhöht den Stromverbrauch. Laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2online soll eine fünf Millimeter starke Eisschicht den Stromverbrauch um rund 30 Prozent erhöhen.

Stromfresser in der Küche unter Kontrolle halten: Backofen und Herd

Der Stromverbrauch von Herd und Backofen in einem Zwei-Personen-Haushalt macht rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauches einer Wohnung aus, informiert die Verbraucherzentrale. Dabei sei es selbstverständlich mit ausschlaggebend, wie häufig man diese Geräte nutze. Der genaue Stromverbrauch lässt sich der Gebrauchsanweisung entnehmen. Laut Verbraucherportal Mein Klimaschutz verbrauchen vier komplett aufgedrehte Herdplatten 7,5 kWh. „Um den Verbrauch zu senken, gibt es einfache Methoden“, schreibt das Portal. Schon das Kochen mit geschlossenem Deckel könne 20 Euro Stromkosten pro Jahr sparen und 40 kg CO2 vermeiden.

Der Kühlschrank gehört zu den Stromfressern im Haushalt und sollte nie länger als nötig offen stehen.(Symbolbild) © AndreyPopov/Panthermedia/Imago

Wer gerne Pasta oder Reis kocht, kann das Wasser im Wasserkocher statt im Topf aufkochen. Das soll 8 Euro und etwa 15 kg CO2 im Jahr einsparen. Generell gilt beim Kochen: Die höchste Stufe nur zum Aufheizen benutzen – danach auf die mittlere Stufe herunterdrehen.

Stromfresser und Treibhausgase – Überblick mit einem CO2-Rechner verschaffen

Wie viel CO2 (Kohlenstoffdioxid) entsteht beim Heizen einer Wohnung? Wie wirkt sich das Auto auf die persönliche CO2-Bilanz aus? Und wie viel CO2 produziert das Mittagessen? Wer tiefer in das Thema einsteigen, Treibhausgase verhindern und die eigene Bilanz verbessern möchte, kann sich mit einem CO2-Rechner etwa von Klimaaktiv einen Überblick verschaffen.