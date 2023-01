Studie: So unterschiedlich beeinflussen Bier, Wein und Schnaps das Körperfett

Von: Ulrike Hagen

Nicht jeder Alkohol beeinflusst ungesundes Körperfett gleich – eine US-Studie hat die gefährlichen Dickmacher unter den Drinks ausgemacht.

Ames/Iowa – Alkohol ist mit 7 Kilokalorien pro Gramm nicht gerade ein Brennwert-Leichtgewicht. Doch ist am Bierbauch wirklich das Bier schuld? Oder machen andere Drinks auch dick? Eine US-amerikanische Studie, die in der Fachzeitschrift „Obesity Science & Practice“ veröffentlicht wurde, hat dafür die Daten von vielen Hundert Menschen ausgewertet. Das Ergebnis: Wein, Bier und Spirituosen haben tatsächlich einen unterschiedlichen Einfluss auf den Anteil an ungesundem Körperfett, wie kreiszeitung.de berichtet.

Macht Alkohol dick? Bier, Wein und Schnaps beeinflussen das Körperfett unterschiedlich – so neue US-Studien. © Michael Bihlmayer/Imago

Studie: Welcher Alkohol sich auf das Körperfett auswirkt – und welcher nicht

Für ihre Studie griffen die Forscher rund um Studienleiterin Brittany Larsen von der Iowa State University auf die UK Biobank, eine biomedizinische Längsschnittdatenbank mit genetischen und gesundheitlichen Daten von Menschen aus Großbritannien, zurück. 1869 Erwachsene im Alter von 40 bis 79 machten dafür Angaben zu Alkoholgewohnheiten, ihrer Ernährung und ihrem Lebensstil. Dann wurden von jedem Größe und Gewicht gemessen, Blutproben entnommen und eine Körperfett-Analyse ermittelt. Anschließend wurden die Beziehungen zwischen bevorzugten alkoholischen Getränken und der Körperfett-Zusammensetzung ausgerechnet.

Bier, Wein und Schnaps beeinflussen das Körperfett unterschiedlich

„Drei Bier sind auch eine Mahlzeit“, sagt der Volksmund flapsig. Die wenigsten ahnen, wie nahe das der Wahrheit kommt. Denn drei große Biere haben rund 600 Kilokalorien, was tatsächlich einem Mittagessen entspricht. Alkohol weist nämlich einen ähnlich hohen Energiegehalt wie Fett auf. Mit etwa sieben Kalorien pro Gramm liegt dieser sehr nahe an dem von Fett mit neun Kalorien pro Gramm. Kein Wunder also, dass die Wissenschaftler auf eindeutige Zusammenhänge stießen.

Studie belegt klaren Zusammenhang: Hoher Alkoholkonsum erhöht Körperfett-Anteil

Generell stellten die Forscher fest, dass ein höherer Alkoholkonsum mit einer größeren Menge an viszeralem Fett – Fettablagerungen im Bauchraum rund um Organe – sowie subkutanem Fett – also Fett im Unterhautgewebe – einherging. Eine alarmierende Beobachtung angesichts dessen, dass die WHO bereits Alarm schlug, weil die Mehrheit der Menschen in Europa zu dick sind. Aber das war nicht alles: Es zeigten sich deutliche Unterschiede – je nachdem, welche Art von Alkohol die Studienteilnehmer bevorzugt tranken.

Alkohol-Kalorientabelle im Überblick: Das sind die Kalorienbomben unter den Drinks

Glas Sekt (0,1 l): 80 kcal

Glas Prosecco (0,1 l): 83 kcal

Kleines Glas/kleine Flasche Bier (0,3 l): 129 kcal

Flasche Altbier (0,33 l): 161 kcal

Berliner Weiße (0,5 l): 255 kcal

Flasche Bockbier (0,5 l): 275 kcal

Flasche Weißbier (0,5 l): 230 kcal

Flasche Pils (0,33 l): 118,8 kcal

Radler (0,5 l): 210 kcal

Glas Rotwein (0,1 l): 67 kcal

Glas Weißwein (0,1 l): 60 kcal

Wodka oder klarere Schnaps (2 cl): 43 kcal

Kräuterlikör (4 cl): 100 kcal

Wodka-Orange (0,2 l): 122 kcal

Gin-Tonic (0,2 l): 140 kcal

Rum-Cola/Cuba Libre (0,2 l): 168 kcal

Caipirinha (0,3 L)322 kcal

Cosmopolitan (0,2 l ): 98 kcal

Pina Colada (0,4 l): 367 kcal

Tequila Sunrise (0,4 l): 360 kcal

Daiquiri (0,13 l): 121 kcal

Mai Tai (0,33 l): 290 kcal

Zombie (0,25 l): 350 kcal

Mojito (0,25 l): 152 kcal

Quelle: www.kenn-dein-limit.info

Forscher warnen: Konsum von Bier und Schnaps fördern besonders ungesundes Bauchfett

Die Studie belegt, dass der Konsum von Bier und Spirituosen mit einem erhöhten Gehalt an viszeralem Fett, also dem schädlichen Fett, das mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dem metabolischem Syndrom und anderen gesundheitlichen Komplikationen verbunden ist, einher geht. Alkohol erhöht damit nicht nur das Risiko, an Krebs zu erkranken, wie der Alkoholatlas 2022 zeigt.

Der Konsum von Wein hingegen weist keinen solchen Zusammenhang auf und kann – je nach Art des konsumierten Weins – sogar schützend gegen schädliches Fett wirken: „Wir haben herausgefunden, dass der Genuss von Rotwein mit einem geringeren Anteil an viszeralem Fett verbunden ist“, erklärt Brittany Larsen.

Und obwohl das Trinken von Weißwein keinen Einfluss auf die Menge des gefährlichen Bauchraum-Fettes hatte, zeigte die Studie, dass der maßvolle Genuss von weißem Rebensaft für ältere Erwachsene einen ganz eigenen gesundheitlichen Nutzen haben könnte: dichtere Knochen. „Wir fanden in unserer Studie eine höhere Knochenmineraldichte bei älteren Erwachsenen, die in Maßen Weißwein tranken“, so Larsen.

„Alkohol wird seit langem als ein möglicher Faktor für die Adipositas-Epidemie angesehen“

Für Studienautorin und Doktorandin für Ernährungswissenschaftliche Neurowissenschaft Britanny Larsen liefert die Studie allerdings vorrangig einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung und Vorbeugung von Übergewicht: „Alkohol wird seit langem als ein möglicher Faktor für die Adipositas-Epidemie angesehen. Die Öffentlichkeit hört jedoch oft widersprüchliche Informationen über die potenziellen Risiken und Vorteile von Alkohol. Daher hofften wir, durch unsere Forschung einige dieser Faktoren zu entschlüsseln.“

Und sie hat weitere ehrgeizige Pläne: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die jeweiligen Risiken und Vorteile, die mit jeder Alkoholart verbunden sind, weiter herauszuarbeiten. Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die Ernährung – einschließlich des Alkoholkonsums – Erkrankungen des Gehirns und die kognitiven Fähigkeiten älteren Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung beeinflussen könnte.“