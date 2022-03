Beliebtes soziales Netzwerk wird noch diesen Monat eingestellt – Daten werden „unwiderruflich gelöscht“

Von: Ines Baur

Teilen

Das Portal StudiVZ wird Ende März eingestellt. © stock&people/ McPHOTO / Imago

Die Konkurrenz ist zu groß geworden, das Interesse zu gering. Die Betreiberfirma Poolworks schließt StudiVZ und MeinVZ zum Ende des Monats.

Berlin - Eine Ära geht zu Ende. „Die Registrierung neuer Accounts wurde abgeschaltet. StudiVZ schließt zum 31.03.2022“, kann man auf der Seite des Portals lesen. Registrierte Mitglieder, die sich schon länger nicht mehr einloggten, erreichte die Info per Post. Via E-Mail informierte die Betreiberfirma Poolworks, die Netzwerke seien nach mehr als 16 beziehungsweise 14 Jahren technisch so veraltet, dass ein Weiterbetrieb keinen Sinn mache.

Daher kündige das Unternehmen aktuelle Nutzerverträge bis zum 31. März diesen Jahres. Wer noch Daten, Fotos und Chats herunterladen oder aus nostalgischen Gründen noch einmal online sein möchte, sollte das bald tun. Denn: „Danach werden alle Nutzerdaten auf StudiVZ/MeinVZ unwiderruflich gelöscht.“ Zukünftige Ressourcen wolle man nur noch in den Ausbau seiner Website für Online-Spiele stecken, heißt es laut Spiegel weiter.

StudiVZ: Nutzer „liken“ anstatt zu „gruscheln“

StudiVZ war ursprünglich Teil eines großen sozialen Geflechts. Doch nicht zuletzt Mark Zuckerbergs Siegeszug in den sozialen Medien machte die Seite immer uninteressanter. Facebook, Instagram und Co. gewannen die Überhand. StudiVZ wurde immer weniger genutzt und geriet in Vergessenheit. Selbst die Reaktionen in anderen Netzwerken und auf dem Blog halten sich in Grenzen.

StudiVZ: „Migrationsmöglichkeiten für alle Spiele“

Ein paar wenige registrierte Mitglieder posteten im Blog, dass sie sich nicht mehr einloggen oder ihre Daten nicht komplett herunterladen könnten. Sorgen bereitete einigen, wie es mit den Online-Spielen und Spielständen weitergeht. „Was wird dann mit dem Geld und Gold was man gekauft hat vor allem hat man die ganzen Jahre ja auch Material und vieles mehr angespart es wäre eine Schande das alles zu verlieren“, monierte eine Userin.

Poolworks arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung: „Es wird mit Hochdruck an der Migration der Spiele gearbeitet. Es wird voraussichtlich für alle Spiele Migrationsmöglichkeiten geben.“

StudiVZ zählte einst zu Deutschlands beliebteste sozialen Netzwerken

StudiVZ wurde 2005 gegründet und zählte in den Jahren nach dem Start zu Deutschlands beliebtesten sozialen Netzwerken. Laut giga.de hatte das Portal 2011 mehr aktive Nutzer als Facebook. 2015 waren dann von den einst 16 Millionen regelmäßigen Usern nur noch rund eine Million aktiv. Bereits 2017 meldete die Betreiberfirma Insolvenz an.