Süßwarenhersteller meldet nach 130 Jahren Insolvenz an

Von: Katja Becher

Deutscher Süßwarenhersteller ist insolvent (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Rund 130 Jahre nach Gründung meldet ein deutscher Süßwarenhersteller Insolvenz an. Lesen Sie hier, für welche Kult-Süßigkeit das Unternehmen bekannt ist:

Die Bodeta Süßwaren GmbH ist nach eigenen Angaben einer der größten Süßwarenhersteller Sachsen-Anhalts mit über 100 Mitarbeitern. Das Unternehmen wurde im Jahr 1892 gegründet – und muss nach 130 Jahren Insolvenz anmelden. Wie mehrere Medien unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichten, habe der Süßwarenhersteller aus Oschersleben bereits am Montag beim Amtsgericht Magdeburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung gestellt. Grund seien die steigenden Energiepreise in der Produktion, die gestiegenen Preise für wichtige Rohstoffe, wie zum Beispiel Zucker, aber auch die Anhebung des Mindestlohns.

Die steigenden Kosten für Energie, Personal und Rohstoffe machen vielen Unternehmen aktuell zu schaffen. In letzter Zeit meldeten deshalb auch etliche Bäckerei-Ketten und weitere Hersteller Insolvenz an.