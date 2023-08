„Nur wer geizig ist, bleibt reich“: Diskussion über Hochzeitsgeschenk entfacht

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Einladung zur Hochzeit: Viele denken dabei wohl schnell daran, wie viel sie wohl dem Brautpaar schenken. Im Netz wird fleißig diskutiert.

München – Wie viel ist zu viel? Und wie wenig ist zu wenig? Das fragen sich wohl viele Besucher von Hochzeiten, vor allem diejenigen, die nicht oft dieses Vergnügen haben. Ein solcher Gast postete im sozialen Netzwerk Reddit einen Hilferuf: Wie viel soll er schenken? Die darauf folgende Diskussion zeigt, dass wie so oft, wenn‘s um Geld geht, die Meinungen weit auseinander klaffen. Über 300 Kommentare sammelten sich unter dem Post. Das Thema scheint die Menschen zu bewegen, auch wenn über eine Geschenksumme wohl keine Hochzeit abgebrochen würde, wie in einem anderen Fall wegen des Essens.

Reddit-User auf Hochzeit eingeladen: „Gibts da ein Knigge oder irgendwelche Vorgaben dazu?“

„Ich bin seit langem mal wieder auf einer Hochzeit eingeladen“, schreibt der Reddit-User. „Davor war’s immer in der Familie, wo die Eltern das mit dem Geschenk irgendwie geregelt haben. Deshalb jetzt meine Frage: Wie viel Geld (es wird sich explizit Geld gewünscht) ist bei Freunden angebracht? Gibts da ein Knigge oder irgendwelche Vorgaben dazu?“ Als Kontext gibt er an, dass er erst ab 21 Uhr eingeladen ist, „was die ganze Sache meiner Meinung nach schwieriger macht.“

Schön gefaltet gerne: Aber wie viel nun geschenkt werden soll, darüber gibt es viele Meinungen. © Silas Stein/Imago

Die Summe scheint nach der Meinung der Meisten von den Faktoren abzuhängen, wie gut man selbst verdient und wie eng man mit dem Brautpaar ist. „Bei gutem Verdienst und guten Freunden kannst du gerne ab 100 Euro schenken, auch locker mehr. Wenn nicht, 50 Euro“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer User stimmt zu, wobei dieser das Konsumverhalten auf der Hochzeit mit einberechnet: „Hätte jetzt auch gesagt bei guten Freunden mit einmal Essen und Getränke frei ca. 150 Euro, wenn du auch trinken willst, sonst so 100 - 125. Und dann je weiter weg die Freunde sind immer 25 Euro runter.“

„Mein Standard-‚Tarif‘ ist 100 Euro - werde bei einer Hochzeit nicht zum Pfennigfuchser“

Ein anderer User erzählt von seiner Erfahrung als Bräutigam: „Was erhalte ich etwa, das versuche ich als Messlatte zu nehmen. Eine eigene Hochzeit geplant zu haben, hilft hier ungemein“, erklärt er und spricht auch die eigene finanzielle Situation an. „Irgendwo ab 50 Euro sollte es nach meinem Gefühl losgehen“, meint er.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Andere Hochzeitsgäste haben sich schon eine bestimmte Summe für künftige Hochzeiten überlegt. „Mein Standard-‚Tarif‘ ist 100 Euro“, schreibt ein User und rechnet vor, dies sei „sicher ausreichend“ und außerdem werde er „bei einer Hochzeit sicher nicht zum Pfennigfuchser. Ich war aber bisher auch quasi nur bei Hochzeiten von guten Freunden.“

Einige Gäste schenken auf Hochzeit sehr wenig: „Nur wer geizig ist, bleibt reich“

Andere sprechen Beispiele an, die sich fern der 100 oder 150 Euro bewegen: „Es gibt immer das eine Pärchen, das 20 Euro zusammen gibt und in negativer Erinnerung bleibt.“ Auch andere User haben Anekdoten über scheinbar wenig spendable Gäste parat: „Hatte ein Kumpel auf seiner Hochzeit. Der Typ ist Entwickler und verdient 130.000 Euro aufwärts, sie Anwältin.“ Trotzdem gab das Pärchen zusammen 20 Euro, sagt der User. Ein anderer User kommentiert dazu: „Nur wer geizig ist, bleibt reich. Auch wenn man hin und wieder eine Freundschaft dafür opfern muss“.

Das eigene Budget scheint der Hauptfaktor zu sein, wenn man die Meinungen der meisten User sieht. „Schenke so viel, wie du dir leisten kannst und es dem Paar geben möchtest. Grundsätzlich haben sie dich EINGELADEN. Es ist grundsätzlich keine Gegenleistung notwendig – auch wenn es gesellschaftlich gewünscht ist“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer gibt eine klare Rechnung vor: Man solle zehn bis 15 Prozent des eigenen monatlichen Budgets nach allen Kosten schenken. „Hast du zum Beispiel 500 Euro nach allen Rechnungen/Alltagskosten am Ende des Monats übrig, dann schenkst du 50 bis 75 Euro. 10 Prozent für Freunde, 15 Prozent für gute Freunde.“

Weiter erklärt er: „Ich hab beispielsweise 250 Euro übrig für ‚mich‘ also abzüglich allen Kosten für Wohnung, Essen usw. Meine Geschenke sind dementsprechend immer zwischen 25 und 35 Euro im Schnitt.“ Dieser Rechnung stimmen einige User zu und bezeichnen sie als „fair“. Also: Wer sich an die „gesellschaftlichen Normen“ von 100 bis 150 Euro halten will, kann dies tun – doch es gibt genug Gründe und Ansätze, weniger oder mehr zu geben.

Streit um Geld gab es auch bei einer anderen Trauung: Ein Erbstück des verstorbenen Vaters soll verkauft werden, um von dem Erlös eine Hochzeit zu finanzieren. Das stößt bei der Familie auf wenig Verständnis. Indes brachte die Wahl einer Arbeitskollegin als Brautjungfer eine Braut in die Bredouille. (cgsc)