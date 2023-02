„Super-Sparpreis-Aktion“: Wie Sie mit dem ICE günstig quer durch Europa reisen können

Mit der „Super-Sparpreis-Aktion“ der Deutschen Bahn (DB) kann mit dem ICE quer durch Europa gereist werden. Und das ziemlich günstig. © Martin Schutt/dpa/imago/Montage

Verbraucher aufgepasst: Wer gerne verreist, sollte sich die „Super-Sparpreis-Aktion“ der Bahn genauer anschauen. Hiermit können Sie günstig durch Europa fahren.

Berlin – Wer kennt es nicht? Man möchte gerne von A nach B reisen, doch die Preise von Bahn oder Bus wirken nur abschreckend. Ein Auto ist nicht im Besitz oder aber das Fahren mit dem eigenen Pkw erweist sich als noch teurer. War es das schon mit dem Urlaub 2023? Mitnichten, wie kreiszeitung.de berichtet.

Denn Verbraucher können auf die „Super-Sparpreis-Aktion“ der Bahn zurückgreifen, um günstig zu reisen. Quer durch Europa.

„Super-Sparpreis“-Angebot der Deutschen Bahn (DB): Lange Fahrten für nur 17,90 Euro möglich

Wer an das Reisen mit dem ICE denkt, dem schwirren wohl horrende Preise im Kopf herum. Das muss aber nicht zwingend sein. Denn wer einigermaßen flexibel ist und ein sogenanntes „Super-Sparpreis“-Angebot erwischt, der kann reichlich Geld einsparen. Für eine Fahrt wird dann nur noch 12,90 Euro respektive 17,90 Euro auf längeren Strecken gezahlt.

Dieses Angebot ist bis Dienstag, 7. Februar 2023, gültig. Oder anders gesagt: Die Deutsche Bahn (DB) schaltet wieder ein zusätzliches Kontingent an entsprechenden Tickets frei. Beim letzten Mal waren es eine Million. Dieses Mal bleibt die Bahn hingegen unspezifisch. Versichert wird nur „eine deutliche Erhöhung der Verfügbarkeit“.

„Super Sparpreis Europa“ der Deutschen Bahn (DB) ermöglicht Reisen nach Paris oder Wien ab 19,90 Euro

Das Besondere ist dieses Mal, dass die vergünstigten Bahn-Tickets nicht nur für einfache Fahrten innerhalb von Deutschland gelten, sondern auch zu anderen europäischen Zielen wie Brüssel, Paris, Amsterdam, Kopenhagen, Prag, Südtirol, Wien oder Zürich. Möglich macht es der „Super Sparpreis Europa“. In diesem Fall geht es preislich ab 19,90 Euro los. Für Reisen ins europäische Ausland ist das dennoch sehr günstig.

In Abhängigkeit von der Auslastung und dem jeweiligen Reisezeitpunkt erhält man die Rückfahrt ebenfalls zum Super-Sparpreis. Beispielsweise würde ein Ausflug übers Wochenende von München nach Hamburg oder umgekehrt insgesamt nur 35,80 Euro kosten. Noch einmal 25 Prozent Rabatt gibt es für Besitzer einer BahnCard25 oder BahnCard50. Der Preis für eine einfache ICE-Fahrt lässt sich damit auf unter 14 Euro drücken.

Super-Sparpreis gilt nicht für alle ICE-Verbindungen außerhalb Deutschlands

Kurz vor der Abfahrt bis 180 Tage im Voraus sind die Tickets im Voraus buchbar. Aber aufgepasst, Verbraucherinnen und Verbraucher: Das Stornieren ist maximal zwölf Stunden nach der Buchung möglich, danach nicht mehr. Zudem besteht eine strikte Zugbindung. Kinder bis 14 Jahre können kostenlos mitreisen. Vorausgesetzt, es ist eine Begleitperson dabei, die mindestens 15 Jahre alt ist. Für alleinreisende Kinder bis 14 Jahre zahlen Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte nur die Hälfte.

Doch der Super-Sparpreis ab 12,90 Euro beziehungsweise ab 19,90 Euro zu Urlaubszielen außerhalb Deutschlands gilt nicht für alle ICE-Verbindungen. Mitunter muss deutlich mehr bezahlt werden. Und zwar auf besonders beliebten Strecken. Ungeachtet dessen kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten, wenn sie einen etwas früheren oder späteren Reisezeitpunkt bei der Buchung wählen. Und eben nicht zu lange warten.

„Egal-Wohin-Ticket“ von Edeka und der Deutschen Bahn (DB): 39,90 Euro für Züge im Nah- und Fernverkehr

Wie so oft im Leben, heißt es auch hier: Die Angebote gelten nur so lange der Vorrat reicht beziehungsweise das Kontingent erschöpft ist. Dies könnte durchaus noch vor dem offiziellen Aktionsende am 7. Februar 2023 der Fall sein. Schließlich gibt es auch viele Anlässe, um das Angebot zu nutzen. Wer über Fasching oder Karneval verreisen will oder aber die Familie über Ostern mit dem Zug besuchen will, der kann mit der Bahn-Aktion einiges an Geld sparen.

Doch gibt es noch andere, durchaus attraktive Angebote der Deutschen Bahn. Wer auch im Sommer oder im Herbst 2023 günstig verreisen möchte, der sollte sich das „Egal-Wohin-Ticket“ der Bahn und Edeka anschauen. Dieses kostet 39,90 Euro und gilt sowohl in den Zügen des Fernverkehrs (ICE, IC/EC) als auch im Nahverkehr (IRE, RE, RB, S-Bahn). Der entsprechende Code hierfür ist noch bis 30. Juni 2023 einlösbar, bis 9. Dezember 2023 muss die Fahrt stattgefunden haben. Und dann gibt es da natürlich noch das „49-Euro-Ticket“, das jedoch auf Deutschland beschränkt ist und ab 1. Mai 2023 gelten soll.