Einfach abnehmen? Diese Lebensmittel sind gesund – aber wahre Kalorien-Bomben

Achtung – nicht alle gesunden Lebensmittel sind automatisch kalorienarm. Manche Superfoods entpuppen sich als Kalorienbomben.

München – „Aber das ist doch gesund!“ – Wer schon einmal eine Diät gemacht hat, weiß: Neben Bewegung und Sport ist vor allem eine gesunde Ernährung wichtig. Mit einem gesunden Lebensstil fühlt man sich oft fitter, hat mehr Energie und oft fällt einem sogar der Sport leichter. Aber um wirklich abzunehmen, ist es nicht nur wichtig, gesund zu essen, sondern auch in ein Kaloriendefizit zu kommen. Und in manchen gesunden Lebensmitteln verstecken sich viele Kalorien – was eine Diät oft erschwert. Viele Stars setzen mittlerweile auf ein Diabetes-Medikament als Abnehm-Hilfe.

Diese gesunden Lebensmittel haben viele Kalorien

Es gibt unglaublich viele Diäten: Von Low Carb, über Keto bis Intervallfasten. Die Auswahl ist riesig. Doch oft braucht es gar keine eiserne Diät, um Gewicht zu verlieren, denn für eine Gewichtsabnahme ist eigentlich nur eines wichtig: Weniger Kalorien zu sich nehmen. Und: Wissen, was man isst – auch bei gesunden Lebensmitteln. Die US-Behörde USDA gibt Aufschluss über den Kalorien-Gehalt vieler Lebensmittel.

Avocado: Avocados sind gesund. Mit ihren ungesättigten Fettsäuren, wie etwa Omega-3, und den vielen Vitaminen sind sie ein wahres Superfood. Doch sind sie neben ihren Nährstoffen auch reich an Kalorien. So hat eine Avocado mit durchschnittlich 250 Gramm etwa 400 Kalorien.

Dass Nüsse einen hohen Energiegehalt haben, wissen die meisten – und bei der Menge an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Ballaststoffen ist das auch kein Wunder. So haben Cashew-Nüsse auf 100 Gramm etwa 565 Kalorien.

Trockenobst schmeckt fast wie Gummibärchen. Und sind dabei gut für den Körper: Sie haben etwa eine positive Wirkung auf die Verdauung oder stärken das Immunsystem. Trotzdem sind sie im Vergleich zu frischen Früchten kalorienreicher: Während ein frischer Apfel auf 100 Gramm etwa 65 Kalorien hat, so kommt die getrocknete Variante auf rund 243 Kalorien.

Vollkorn-Produkte: Die gesündere Alternative zu Weizen – das stimmt! Doch auch hier bedeutet gesünder nicht automatisch auch kalorienarm. So kommen beispielsweise gegarte Vollkornnudeln bei 100 Gramm auf etwa 149 Kalorien, während Weizennudeln auf etwa 130 kommen. Der Unterschied ist fast nicht merklich – aber: Durch ihre komplexeren Kohlenhydrate ist Vollkorn wesentlich gesünder. Und: Sie sättigen besser, sodass man normalerweise weniger davon isst.

Lachs: Im Vergleich zu Schweine- oder Rinderfilet punktet Lachs vor allem durch seine Omega-3-Fettsäuren. Doch während Fisch mit seinem hohen Fettgehalt auf etwa 180 Kalorien pro 100 Gramm kommt, hat mageres rotes Fleisch auf dieselbe Menge nur etwa 120 Kalorien. Doch hier gilt: Rotes Fleisch ist meist stark verarbeitet und erhöht bei regelmäßigem Verzehr das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – pro Woche sollten es also nicht mehr als 300 bis 600 Gramm sein.

Bananen: Bananen sind ideal, um unterwegs einen gesunden Snack für zwischendurch zu haben. Im Gegensatz zu anderen Obstsorten sind Bananen etwas energiereicher: Etwa 90 Kalorien auf 100 Gramm.

Salat: Ein Salat hat doch nicht viele Kalorien – oder? An sich ist das richtig, aber: Toppings wie Käse, Schinken oder Croutons und sahnehaltige oder ölige Dressings können den Salat schnell zu einer Kalorienbombe machen. Lieber mit Puten-, Hähnchenfleisch oder Bohnen essen und auf sahnehaltige Dressings verzichten.

Fruchtsäfte / Smoothies: Sie haben viele Vitamine und Nährstoffe – doch dabei auch viel Zucker. Statt als Wasser-Alternative, lieber nur ein Glas am Tag trinken.

Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Gesunde Lebensmittel mit vielen Kalorien trotzdem nicht meiden

Im Gegensatz zu gesunden Lebensmitteln mit viel Kalorien gibt es auch solche, die sehr gut zum Abnehmen geeignet sind – wie die Gurke. Doch wer abnehmen will, muss nicht nur auf kalorienarme Nahrung zurückgreifen. Zwar enthalten manche gesunde Lebensmittel viele Kalorien, sollten aber trotzdem nicht gemieden werden. Denn im Vergleich zu stark verarbeiteten oder industriell hergestellten Produkten, punkten sie durch ihre guten Nährstoffe. Wer abnehmen möchte, kann darauf achten, auf diese Lebensmittel nur in Maßen zurückzugreifen.