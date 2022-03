Supermärkte reagieren auf Engpässe – und schränken Verkaufsmengen ein

Teilen

In immer mehr Supermärkten findet man leere Regale, wo sonst Sonnenblumenöl oder Mehl stehen. © Stefan Sauer/dpa

„Maximal drei Packungen“ – solche Schilder finden Kunden aktuell in immer mehr Supermärkten. Aldi, Rewe und Co. rationieren Lebensmittel in Folge des Ukraine-Kriegs.

Köln – Sonnenblumenöl, Mehl und häufig auch Reis, Nudeln oder Toilettenpapier: Viele Supermärkte in Deutschland* reagieren auf die Lieferprobleme und Hamsterkäufe in Folge des Ukraine-Kriegs. In immer mehr Filialen wird der Verkauf von Produkten eingeschränkt. Häufig liegt die erlaubte Abgabemenge bei nur noch zwei oder drei Artikeln pro Haushalt.

24RHEIN* verrät, welche Supermärkte jetzt Lebensmittel rationieren.

Besonders bei Sonnenblumenöl ist die Lage seit Tagen kritisch. Ein Großteil des in Deutschland verkauften Speiseöls stammt aus der Ukraine. Experten rechnen aufgrund des Kriegs mit immer größeren Engpässen. Die Vorräte würden sogar nur noch für wenige Wochen reichen, warnte kürzlich der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid). (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA