Pommes von Aldi, Edeka und McCain im Test– „schmecken nicht nach Kartoffeln“

Von: Karolin Schäfer

In einer SWR-Doku werden Pommes aus Supermarkt und Discounter getestet. Das Ergebnis verblüfft. Vor allem bei der Zubereitung sollten Sie aufpassen.

Kassel – Ob mit Ketchup oder Mayo: Pommes sind in Deutschland beliebt. Meist werden sie als Beilage zu Currywurst, Burger oder Schnitzel serviert. In einigen Gastro-Betrieben zählen sie aber auch als eigenständige Mahlzeiten und kommen beispielsweise überbacken mit Käse auf den Teller.

Zu Hause müssen Verbraucher nicht auf Pommes verzichten. Es gibt den salzigen Kartoffelsnack in unzähligen Tiefkühl-Variationen im Supermarkt oder Discounter. Doch was taugen die Produkte? Und werden sie wirklich so schön knusprig, wie es der Hersteller verspricht? Das hat ein Recherche-Team der SWR-Reihe „Marktcheck" genauer geprüft. Das Ergebnis überrascht.

Tiefkühl-Pommes im Test: So schneiden die Pommes von Aldi, Edeka und Co. ab

Getestet wurden beim Pommes-Check Produkte unterschiedlicher Hersteller und Preisklassen, darunter Pommes vom Marktführer McCain sowie die Eigenmarke von Aldi. Auch ein teures Bio-Produkt wurde unter die Lupe genommen. Diese Produkte wurden getestet:

Marke Preis pro 500 Gramm McCain 1,79 Euro Aldi Speisezeit 0,99 Euro Edeka-Eigenmarke 0,99 Euro Natural Cool in Demeter-Qualität 2,74 Euro

Eine dreiköpfige Familie prüfte die Pommes auf Geschmack und Knusprigkeit. Zuerst waren die Fritten von Aldi dran. Die Pommes kamen dafür aufs Blech und wurden nach vorgegebener Zeit und Temperatur im Ofen gebacken. Nach der Hälfte der Zeit wurden sie gewendet.

Das Ergebnis nach etwa 18 Minuten Backzeit fiel eher ernüchternd aus. Optisch sahen die Aldi-Pommes zwar gut aus, waren aber ziemlich labbrig. Sie waren weder knusprig noch durch. Bis die Pommes verzehrbar waren, vergingen weitere zwölf Minuten. So richtig überzeugen konnten die Fritten dann geschmacklich aber nicht. „Schmecken einfach nicht nach Kartoffeln“, hielt einer der Tester fest. Zudem enthalten sie Dextrose. Das soll laut Aldi für die „goldene und gleichmäßige Farbe sorgen“, verrät der Discounter gegenüber dem SWR.

Pommes-Check: Warum der Kartoffelsnack keinen Zucker enthalten sollten

Laut Verbraucherschützerin Britta Schautz sei das aber gar nicht nötig. Verbraucher würden dadurch nur zusätzlich Zucker aufnehmen, wovon es im Alltag ohnehin schon genug gibt. Außerdem entstehe durch den Backvorgang mehr gesundheitsschädliches Acrylamid, warnte sie.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung kann Acrylamid das Erbgut verändern und Krebs begünstigen. Der Stoff bildet sich vor allem in Kohlenhydrat-reichen Lebensmitteln, die bei Temperaturen ab 120 Grad verarbeitet oder zubereitet werden, etwa Kartoffelchips. Laut SWR enthalten auch Pommes-Produkte anderer Hersteller Zucker. „Gute Pommes brauchen eigentlich nur Öl und Kartoffeln“, sagte Verbraucherschützerin Schautz.

Die Pommes von Edeka bestehen nur aus Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Die empfohlene Backzeit wurde von den Testern um sechs Minuten überschritten. Diesmal zeigten sich die Tester deutlich zufriedener: Die Fritten konnten im Geschmack und bei der Knusprigkeit punkten. „Außen kross, innen weich“, bilanzierte einer der Tester.

Pommes im Test: Billigprodukt kann überzeugen

Auch die Pommes des Marktführers McCain konnten im Tester überzeugen, sind aber wesentlich teurer als das Edeka-Produkt. Die Backzeit wurde lediglich um drei Minuten überschritten. Die teuren Bio-Pommes dagegen brauchten neun Minuten länger, konnten die Tester in puncto Geschmack aber nicht beeindrucken. „Ich fand die schrecklich“, gestand einer der Tester.

Dass die empfohlene Backzeit meist zu kurz angegeben wird, hat laut Schautz einen Grund. Ab einer bestimmten Backzeit und Temperatur steigt der Acrylamid-Gehalt in den Produkten enorm. „Helle Pommes haben wenig Acrylamid“, erklärte sie. Damit würden die Hersteller die Verantwortung zu den Verbrauchern schieben.

Das Rennen machen also die Edeka-Pommes. Produkte von Eigenmarken sind zwar günstiger, nicht aber unbedingt schlechter in der Qualität. Auch bei Stiftung Warentest und Öko-Test erreichen Eigenmarken Bestnoten. (kas)