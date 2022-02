Corona-Gipfel: Bund und Länder beschließen Lockerungen - das gilt jetzt in Supermärkten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Beim Einkaufen in Supermärkten ist vor allem eine Regel weiterhin wichtig. (Symbolfoto) © Dinendra Haria/Imago

Beim Corona-Gipfel haben sich Bund und Länder auf Lockerungen der Pandemie-Regeln verständigt. Einige Regeln werden jedoch bestehen bleiben - auch in Supermärkten.

München - Studien bestätigen, dass die Omikron-Mutation des Coronavirus zwar ansteckender ist, insgesamt jedoch einen leichteren Krankheitsverlauf als etwa die Delta-Variante hat. Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen und somit gestiegener bundesweiter Inzidenz blieb eine gefürchtete Überlastung der Kliniken beziehungsweise des Gesundheitssystems also aus. Laut dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist der Höhepunkt der Welle erreicht und in den nächsten Wochen wird ein Abflachen der Welle erwartet.

Beim Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern waren diese Fakten nun Anlass für Anpassungen an die aktuelle Lage. So wurden weitreichende Lockerungen in einem dreistufigen Plan vereinbart, wonach am 20. März „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ aufgehoben werden sollen. Manche Regeln sollen aber bestehen bleiben. Wie sieht nun die Lage in Supermärkten und Discountern aus?

Corona-Gipfel legt Drei-Stufen-Plan für Lockerungen fest - ab sofort keine Kontrollen im Einzelhandel

Der Drei-Stufen-Plan der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sieht schon ab sofort einige Änderungen vor. Im Beschluss des Gipfels wird auch auf den Einzelhandel eingegangen. „Sofern nicht bereits vorgesehen oder umgesetzt, entfällt im Einzelhandel die bisher häufig geltende Beschränkung des Zugangs“, erklärt das Dokument. So solle der Zugang zum Einzelhandel bundesweit für alle Personen ohne jegliche Kontrollen möglich sein.

Von den jetzt mit dem jüngsten Corona-Gipfel aufgehobenen Beschränkungen, die schon seit Dezember galten, waren allerdings Geschäfte des täglichen Bedarfs bereits ausgenommen. Zu dieser Kategorie zählen neben Apotheken oder Tankstellen in erster Linie Supermärkte und Discounter. Hier war der tägliche Einkauf ohnehin für alle - auch Ungeimpfte - möglich. Einer Einführung der 2G- oder auch 3G-Regel widersprachen außerdem die Supermärkte selbst und gaben an, Pläne für derartige Zugangsbeschränkungen in ihren Filialen hätten sie nicht.

Corona-Gipfel lockert für Einzelhandel ab sofort - Basisschutzmaßnahmen gelten aber trotzdem immer noch

Allerdings sollte ein Entfallen der Kontrollen nicht als komplette Aufhebung der Corona-Regeln im Einzelhandel missverstanden werden. Gleichzeitig unterstreicht der MPK-Beschluss: „Um dem immer noch hohen Infektionsrisiko in Innenräumen Rechnung zu tragen, müssen jedenfalls medizinische Masken getragen werden. Die Nutzung von FFP2-Masken wird empfohlen, soweit sie nicht durch Landesrecht vorgeschrieben ist.“ Eine Maske muss also weiterhin aufgesetzt werden.

Generell haben sich Bund und Länder auch nach dem 20. März auf „niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen“ verständigt. Aus den detaillierten Angaben ergeben sich auch Regelungen für geschlossene Räume wie eben Supermärkte und Discounter. Bei diesen Maßnahmen wird im Beschluss erneut auf das Tragen einer Maske hingewiesen. Darüber hinaus müssen in Linie mit diesen Basis-Regeln auch das Abstandsgebot sowie allgemeine Hygienevorgaben weiter beachtet werden. Beim täglichen Einkauf heißt es also trotz aufgehobener Kontrollen: Maske auf, Abstand halten, auf Hygiene achten. (bb)

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.