Supermärkte und Discounter: Weil Corona-Regel fällt - Experte warnt vor erhöhter Ansteckungsgefahr

Von: Lukas Einkammerer

Am 20. März soll die Maskenpflicht in den Supermärkten aufgehoben werden. Zwar dürften sich viele darüber freuen, doch Corona-Experten mahnen schon.

München - Zwei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie wären sicher viele bereit, mit dem Thema endlich abzuschließen. Schließlich hat sich die Omikron-Variante als harmloser im Vergleich zu den Vorgängervarianten erwiesen. Dazu gibt mit dem Ukraine-Konflikt derzeit ein völlig überlagerndes Thema. Ganz so locker darf die Sache aber leider immer noch nicht gesehen werden. Denn aufgrund rasant steigender Infektionszahlen besteht nach wie vor eine ernste Lage - die sich mit den kommenden Lockerungen der Corona-Regeln noch verschärfen könnte.

Corona-Experte warnt: Impfschutz könnte nachlassen

Im Interview mit bild.de sorgt sich der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Carsten Watzl, nun. So soll der Schutz durch die Booster-Impfung bei Omikron nicht mehr so gut greifen, wie es noch bei der weitaus gefährlicheren Delta-Variante der Fall war. Vor allem bei älteren Personen, deren letzte Impfung mehr als drei Monate zurückliegt, soll er nur noch etwa 50 Prozent betragen. Dennoch sei die Corona-Impfung nach wie vor extrem wichtig. „Während der Schutz vor Ansteckungen innerhalb von Monaten nachlässt, bleibt der Schutz vor schwerer Erkrankung viel länger erhalten, wahrscheinlich über Jahre“, betont Carsten Watzl gegenüber bild.de. „Denn für diesen Schutz sind nicht so sehr die kurzfristig gebildeten Antikörper verantwortlich, sondern unter anderem langlebige Plasmazellen des Immunsystems.“

Das Einkaufen ohne Maske ist in einigen europäischen Ländern bereits wieder möglich. Auch hierzulande soll ab nächster Woche die Maskenpflicht in den Supermärkten entfallen. © IMAGO/Belga

Supermärkte und Discounter: Ansteckungsgefahr nach Regel-Lockerungen

Nachdem in anderen europäischen Ländern bereits weitreichende Lockerungen der Corona-Regelungen eingeführt wurden, sollen nun auch hierzulande einige Beschränkungen fallen. Ab dem 20. März muss in Supermärkten keine Maske mehr getragen werden, was für viele Einkäufer eine Erleichterung sein dürfte. Das Ende der Maskenpflicht könnte aber auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bedeuten, wie Carsten Watzl weiter darlegt. Denn trotz eines oft milden Verlaufs der Omikron-Variante könne diese nach wie vor gefährlich werden - vor allem für immungeschwächte Personen. In den maskenfreien Supermärkten könne deshalb eine ernste Ansteckungsgefahr bestehen. „Tragen die anderen Kunden dann tatsächlich keine Masken mehr, können immungeschwächte Menschen sich nur durch die eigene FFP2-Maske schützen“, rät Carsten Watzl. „Die sollte dann gut sitzen.“

Den Wocheneinkauf ohne Maske verrichten zu können klingt toll, bei großem Ansturm ist es aber sicherlich nicht verkehrt, trotzdem noch mit Mundschutz bei Rewe, Aldi und Co. durch die Regalreihen zu ziehen. Denn am Ende des Tages gilt vor allem eines: Die Gesundheit geht vor. (le)