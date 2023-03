Glas-Preis steigt deutlich an: Was das für zahlreiche Supermarkt-Produkte bedeutet

Von: Christoph Gschoßmann

Viele Lebensmittel in Supermärkten werden in Gläsern an Kunden verkauft. Doch das Material ist derzeit nur sehr viel teurer zu produzieren als noch vor einem Jahr.

München - Von Pandemie bis Ukraine-Krieg, von Lieferengpässen bis Energiekrise: In letzter Zeit gab es viele Ursachen, wieso hierzulande die Preise kletterten und eine Inflation hervorriefen. Dabei gab es in fast jeder Branche Teuerungen, ob bei High-Tech-Geräten, deren Hersteller mit knappen Chip-Beständen zu kämpfen haben, bis hin zu Gebrauchsgegenständen oder Lebensmitteln. Nun trifft es auch einen Rohstoff, von dem der Preis vieler Produkte in Supermärkten oder Discountern wie Edeka, Rewe und Co: abhängt: Glas.

Glaspreise in Deutschland massiv gestiegen: 50 Prozent über Vorjahres-Niveau

Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, sind die Preise für Glas massiv gestiegen. Das erklärte auch der Geschäftsführer des Glas-Herstellers Wiegand, Nikolaus Wiegand, gegenüber der Zeitung. „Unser Preisniveau lag im Januar rund 50 Prozent über dem des Vorjahresmonats.“ Grund sind die gestiegenen Rohstoffpreise von Sand, Kalk, Soda und Altglas, welche für die Herstellung von neuem Glas benötigt werden.

Teures Glas: Auch die Preise von eingelegtem Obst oder Gemüse dürften steigen. © Nathalie Lieckfeld/imago-images

Honig, Marmelade, Essiggurken, Alkohol: Das wird alles im Supermarkt wohl demnnächst teurer

„Einfach sind die Zeiten momentan für uns alle nicht, nicht für die Verbraucher und für uns nicht“, meint auch Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung von Rotkäppchen-Mumm.

Was bedeutet das für Verbraucher, die die Lebensmittel in den Supermärkten erstehen? Die hohen Glas-Preise werden an sie weitergegeben, was bedeutet, dass Produkte wie Marmelade, Honig, Essiggurken oder Alkohol teurer werden. Laut Queisser ist beispielsweise mit einem Preisanstieg von 50 Cent bis einem Euro bei Sekt zu rechnen. Ebenso soll Wein ein bis zwei Euro im Preis ansteigen. (cgsc)

