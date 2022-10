Energiesparkrise: Kürzere Öffnungszeiten im Supermarkt? Nun äußern sich Kaufland, Rewe und Aldi

Vorbild Bayern?

Bis spät in die Nacht haben außerhalb Bayerns viele Einzelhändler geöffnet. Um Energie zu sparen, könnten die Öffnungszeiten gekürzt werden. Rewe, Aldi & Co. beziehen jetzt Stellung.

München - Wegen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine, muss Deutschland im kommenden Winter Energie sparen. Auch Discounter und Supermärkte sind dazu angehalten, ihren Energieverbrauch zu reduzieren.

Energiesparverordnung: Kürzere Öffnungszeiten in ganz Deutschland?

Im August beschloss das Bundeskabinett eine entsprechende Energiesparverordnung, seit 1. September ist sie in Kraft. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass Einzelhändler die Türen ihrer Geschäfte geschlossen halten und Denkmäler nicht mehr angestrahlt werden sollen. Auch Leuchtreklame ist ab spätestens 22 Uhr abzuschalten.

Auch der Geschäftsführer des Lebensmittelunternehmens Tegut, Thomas Gutberlet, versucht mit seinem Unternehmen Energie zu sparen. Der Supermarkt-Chef hatte dafür kürzlich einen Vorschlag, der zumindest außerhalb Bayerns polarisiert. Gegenüber der Lebensmittel Zeitung sprach sich Gutberlet dafür aus, die Öffnungszeiten zu reduzieren: „Kurzfristig würde eine Reduzierung helfen, Energie zu sparen. Langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen.“

Nur in zwei Bundesländern: Läden schließen um 20 Uhr

In Bayern schließen die meisten Händler ohnehin bereits um 20 Uhr - sowohl an Wochenenden als auch an Werktagen. In weiten Teilen Deutschlands sind jedoch Öffnungszeiten bis 22 Uhr durchaus üblich. Im Gespräch mit echo24.de äußerten sich Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland nun zu dem Vorschlag, auch außerhalb des Freistaates die Öffnungszeiten auf 20 Uhr zu reduzieren.

Ladenöffnungszeiten der deutschen Bundesländer - Montag - Samstag 6-20 Uhr: Bayern, Saarland - Montag - Samstag 6-22 Uhr: Rheinland-Pfalz, Sachsen - Montag - Samstag 0-24 Uhr: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein - Montag - Freitag 0-24 Uhr, Samstag 0-20 Uhr: Sachsen-Anhalt, Thüringen - Montag - Freitag 0-24 Uhr, Samstag 0-22 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern

Kunden müssen frieren: Aldi senkt Temperaturen weiter als vorgeschrieben

Discounter-Riese Aldi verweist bei der Frage nach reduzierten Öffnungszeiten auf die Kundenbedürfnisse: „Längere Öffnungszeiten bis 21 Uhr bieten wir nur in den Filialen an, in denen der Bedarf seitens der Verbraucher besteht“, so ein Sprecher gegenüber echo24.de. In den meisten Filialen in der Bundesrepublik sei aber bereits um 20 Uhr Schluss. Dafür erklärte das Unternehmen aber, es wolle die Innentemperatur so weit absenken, wie es eigentlich nur für öffentliche Gebäude vorgesehen ist.

Konkurrent Kaufland möchte sich nach eigener Aussage ebenfalls am Wunsch der Kunden orientieren. Deren Nachfrage sei letztendlich ausschlaggebend, wie lange der Supermarkt seine Türen geöffnet hat. „Grundsätzlich hat der Großteil unserer deutschen Filialen von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet“, so ein Sprecher.

„Kundenerwartungen im Vordergrund“: Kaufland bleibt bei Öffnungszeiten

Im Moment plane Kaufland aber nicht, seine Öffnungszeiten zu verkürzen, wie das Unternehmen mitteilte: „Die Erwartungen unserer Kunden [stehen] im Vordergrund. Dabei kommen die langen Öffnungszeiten insbesondere den Berufstätigen entgegen. Eine Verkürzung unserer Öffnungszeiten ist aktuell nicht geplant.“ Kaufland betonte jedoch: „Energieeffizienz ist ein zentrales Thema für Kaufland und ein wichtiger Teil unserer Klimastrategie.“

Auch Konkurrent Rewe sprach sich gegenüber echo24.de klar gegen eine solche Reduzierung aus. Discounter Lidl wollte sich auf Nachfrage zu dem Thema bislang nicht äußern. Wegen der Sammelsticker zur Fußball-WM wird Discounter-Riese Lidl aktuell auf Facebook heftig kritisiert.

