Ukraine-Krieg und die Folgen im Supermarkt: Vor Ostern werden noch weitere Lebensmittel knapper und teurer

Von: Magdalena von Zumbusch

Zwei weitere Produkte könnten bis Ostern im Preis noch steigen. © Klemmer/dpa/Symbolbild

Die Supermarkt-Ketten haben in den letzten Wochen viele ihrer Produkte verteuert. Laut Experten werden bis Ostern vor allem die Preise bei Käse und Butter steigen.

München – Verbraucher spüren die direkten Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht nur an der Tankstelle, sondern auch im Supermarkt. Alle großen deutschen Supermarkt-Ketten haben in den letzten Wochen ihre Preise angehoben. Laut Experten werden bis Ostern vor allem Käse und Butter noch teurer.

Ukraine-Krieg: Steigende Kosten und Nachfrage zu Ostern – Milch als Mangelware

In Deutschlands Supermärkten wird das Einkaufen immer teurer. Der Krieg in der Ukraine treibt die Energiekosten, sowie in vielen Fällen die Rohstoff-Preise in die Höhe und beeinträchtigt Lieferketten. Dadurch entstehen auch Nahrungsmittelengpässe.

Die Molkereien werden wegen der steigenden Kosten für Energie, Futter und Dünger in diesem Jahr wohl noch weniger Milch geliefert bekommen als im Vorjahr, prognostiziert die Lebensmittelzeitung laut watson.de. Dieser Trend sei grundsätzlich in der gesamten EU zu beobachten, nicht nur in Deutschland, außerdem in anderen Teilen der Welt, besonders ausgeprägt etwa in Neuseeland und den USA.

Die Milchproduktion sinkt also aktuell weltweit, insbesondere aber auch in Europa und Deutschland. Dazu ist in den kommenden zwei Wochen bis Ostern eine erhöhte Nachfrage zu erwarten, da die Menschen sich für die anstehenden Osterfeiertage eindecken. Steigende Nachfrage bei geringerem Angebot bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit steigende Preise.

Höchststand bei Milchpreisen seit 2013, so die Statistik von „Global Dairy Trend“

Dass sich die Preise schon jetzt auf dem Höchststand der letzten Jahre befinden zeigt auch der Blick auf den internationalen Preisindex für Milchprodukte der Handelsplattform „Global Dairy Trade“. Der liegt aktuell auf dem höchsten Niveau seit 2013 und ganze 22 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der Preisindex der Seite Global Dairy Trade zeigt die höchsten Preise des weltweiten Marktes für Milchprodukte seit 2013. © Global Dairy Trade

Auch Butter- und Käsepreise erreichen in der Folge Höchststände

Der Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB) hat laut watson.de beobachtet, dass die Nachfrage nach Butter jüngst gestiegen ist. Der Milcherzeugerverband rechnete mit Durchschnittspreisen an die zwei Euro für 250-Gramm-Packungen im Einzelhandel. Nun wurde die Grenze von 2 Euro sogar überschritten: Für den laufenden Monat werden die Verbraucher im Schnitt 2,09 Euro für 250 Gramm Butter bezahlen müssen.

Auch bei Käse droht Experten zufolge ein spürbarer Preisanstieg. Die Kemptener Börse, die regelmäßig Updates zum deutschen Milchmarkt veröffentlicht, meldete in einem Zahlen- und Faktenblatt vom 30. März steigende Preise und ein sehr knappes Angebot.

Für NRW etwa lag der Preis für Gouda im Schnitt bei 4,60 – 4,90 Euro, in der Vorwoche noch bei 4,50 – 4,80 Euro und im Vorjahr bei 3,00 – 3,25 Euro. Der Preisanstieg liegt also bei etwa 35 Prozent und entspricht damit den durchschnittlichen Preiserhöhungen bei deutschen Milchprodukten vom Vorjahresende bis jetzt.