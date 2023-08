Kaufland-Kundin begeistert von neuem Automaten: „Erste sinnvolle Erfindung seit zehn Jahren“

Ich finde die 9,9% auch extrem teuer, andrerseits kommt es halt drauf an was die Alternativen sind. Eine Lehrerin stand mal völlig verzweifelt im Aldi weil sie ihren Beutel mit Münzen dort eben nicht los werden konnte, offensichtlich gab es eine Klassenfahrt / Wandertag und die Kinder haben alle schön mit Münzen gezahlt, dürften so 40-50€ gewesen sein, auch sehr viele kleine Münzen

Die Beträge sind bei so etwas natürlich extrem krumm, wenn ein Bus gemietet wird und die Kosten dann durch die Anzahl der Schüler dividiert wird, dann wird es halt natürlich ein Krummer Betrag und offensichtlich scheint es nicht zu klappen zu sagen, dass das Geld überwiesen wird

Nur frage ich mich was hier die alternativen sind, wenn so etwas ca. 2 mal im Jahr passiert und man dann 80-100€ in Münzen los werden will. Bei dem Automaten sind es dann halt 8-10€ bei der Summe. Für die gesparten Euro komme ich nicht zur Bundesbank um es los zu werden. Ein Konto bei einer Bank mit Münzeinzahl Automat zu eröffnen würde hier 6€ kosten im Vergleich zum gratis Online Konto wo man halt keine Münzen einzahlen kann, und es erscheint mir albern der Bank 72€ zu zahlen für ein lokales Konto um 10€ Einzahl gebühren zu entgehen.

P.S.: in den USA muss man sagen, da gibt es einige Youtube Videos die Zeigen das man dort (leider bei uns nicht) bei den Coinstar Automaten zwar auch hohe Gebühren hat die aber entfallen wenn man sich einen Gutschein z.B.: Amazon dort holt