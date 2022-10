Einkaufen mit der App – Serviceparadies oder Datenhölle?

Lidl, Rewe, Edeka locken mit digitalen Coupons und Rabatten - Lohnen sich die Apps?

Von: Jörg Heinrich

Segen oder Fluch? Alles wird immer digitaler – jetzt gibt es auch Einkaufen mit der App. © imago

Lidl, Rewe oder Edeka locken die Kundinnen und Kunden mit digitalen Coupons und Rabatten in ihre Filialen. Lohnen sich die Apps? Eine Expertin erklärt die Vorteile und Gefahren.

München – Was früher bei Tengelmann & Co. die Rabattmarken waren, das findet heute per App statt. Aldi, Lidl, Rewe, Edeka oder Netto, fast jede namhafte Lebensmittelkette in Deutschland bietet mittlerweile Coupons und Rabatte per App. Expertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern verrät im tz-Interview, ob sich die Apps lohnen und wo die Gefahren liegen. Außerdem blickt sie in die Zukunft des Einkaufens.

Einkaufen mit App: Lidl, Rewe & Co. locken Kundinnen und Kunden mit digitalen Rabatten und Coupons

Hallo Frau Krehl, verstärken die enorm steigenden Lebensmittelpreise aktuell die Beliebtheit solcher Apps noch?

Daniela Krehl: Ich denke, dass die Nutzung damit auf jeden Fall weiter zunimmt, denn für viele Menschen ist momentan jeder Cent wichtig. Und die Unternehmen forcieren diese Apps derzeit extrem. Rewe hat zum Beispiel angekündigt, dass es ab 1. Juli 2023 seine Handzettel mit den aktuellen Angeboten einstellt, die es bisher noch millionenfach verteilt. Diese Informationen wandern dann alle in die App ab. Wobei momentan viele selbstständige Rewe-Kaufleute Rabatz machen, weil das für sie immer noch ein wichtiges Werbeinstrument ist. Mal sehen, ob es bei dieser Entscheidung bleibt.



Gerade für ältere Verbraucher wird das dann schwierig, weil die Bedienung der Apps teilweise recht kompliziert ist – wenn zum Beispiel jeder Coupon einzeln aktiviert werden muss.



Krehl: Da haben die Anbieter sicherlich noch viel Arbeit vor sich. Aber generell wird es in den nächsten Jahren ohne Smartphone nicht mehr gehen. Und mit dem Bezahlen per App bereiten die Unternehmen ihre Kunden auf die zunehmende Nutzung von SB-Kassen vor, auf das eigenhändige Scannen ihrer Einkäufe. In 10, 15 Jahren wird niemand mehr an der Supermarktkasse sitzen, das wird aussterben wie vor ein paar Jahrzehnten der Tankwart.



Lohnt sich denn aktuell die Nutzung solcher Einkaufs-Apps?



Krehl: Im Augenblick sehe ich nicht das große Einsparpotenzial. Da bekommen Sie dann zum Beispiel bei einem Umsatz von 200 Euro eine Buttermilch oder einen Joghurt im Monat gratis. Die Coupons für einzelne Artikel können natürlich ein wenig Geld sparen – wenn Sie wirklich nur das kaufen, was Sie brauchen und ohnehin gekauft hätten. Wenn Sie in der App einen Coupon aktivieren, mit dem Nudeln statt 1,79 Euro dann 1,49 Euro kosten, sind das 30 Cent weniger, das nimmt man natürlich gerne mit.



Expertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. © Robert Haas/VBZ Bayern

Einkaufen mit der App – Serviceparadies oder Datenhölle?

Aber Ziel der Firmen ist, dass die Coupons einen dazu bringen, Nudeln, Lachs oder Süßigkeiten in den Wagen zu packen, die man sonst gar nicht gekauft hätte.



Krehl: Klar, das soll die Kunden dazu animieren, Impulsware zu kaufen, die gar nicht eingeplant war. Wenn man sich so stark auf die App fokussiert, nur deswegen zu einem bestimmten Händler geht und gar nicht mehr richtig vergleicht, zahlt man am Ende eher drauf. Da nutzen die Firmen die Sammelleidenschaft aus, die im Menschen drinsteckt – und den Spieltrieb. Wenn bei Lidl digitale Rubbellose und Gewinnspiele in der App stecken, macht das die Nutzung noch viel verlockender.



Als Supermarkt-PlayStation sozusagen.



Krehl: Genau. Wenn beim Discounter bewusst neben den Windeln das Bier steht, damit der junge Papa beides mitnimmt, funktioniert dieser Anreiz in der App ganz ähnlich. Im Übrigen muss man aufpassen, dass die Coupons an der normalen Kasse oder an der Scannerkasse auch tatsächlich mitgerechnet werden. Wir hören von Verbrauchern, dass das nicht immer klappt. Da lohnt es sich, den Kassenzettel auch nachträglich nochmal zu überprüfen. Dass der oft digital in der App gespeichert wird, ist übrigens sehr praktisch. So kann man gut nachrechnen, wie viel Geld man mit der App tatsächlich spart.



Wie sieht es mit Datenschutz und Privatsphäre aus?



Krehl: Es gibt einige Apps ohne Anmeldung, bei denen man keine persönlichen Daten eingeben muss, die halte ich für unproblematisch. Bei allen anderen werden Sie zum gläsernen Kunden, über dessen Alltag und Lebensgewohnheiten die Anbieter zahllose Informationen sammeln. Wenn eine Nutzerin statt Rotwein plötzlich nur noch alkoholfreien Sekt kauft, wenn Alter und Geschlecht passen, vermutet die App eben, dass sie schwanger ist. Dann bekommt sie jede Menge Angebote für Baby-Produkte zugeschickt. Und wenn mir beispielsweise Amazon eine Fitnessuhr verkauft, und dann aufgrund meiner Gesundheitsdaten gleich die passenden Medikamente aus seiner eigenen Apotheke vorschlägt, ist das schon gespenstisch.



Und wenn mich das nicht stört? Es gibt ja dieses berühmte Totschlag-Argument „Ich habe nichts zu verbergen“.



Krehl: So einfach ist es eben nicht. Die meisten Nutzer stimmen den Datenschutzbedingungen ja zu, ohne sie gelesen zu haben. Man sollte sich wirklich die Mühe machen, da mal reinzuschauen. Da räumen sich Firmen teilweise das Recht ein, die Daten ihrer Kunden weiterzugeben oder weiterzuverkaufen – und das an Drittanbieter, die oft außerhalb der EU mit ihren relativ guten Datenschutzvorschriften sitzen.



Wenn man sich dann auch noch mit seinem Facebook-Login in der Aldi-App anmeldet, sind die Daten bald auf dem Weg in die USA.



Krehl: Zum Beispiel. In den USA löschen Frauen gerade ihre Menstruations-Apps, weil sie befürchten, dass ihnen damit eine Schwangerschaft und womöglich eine Abtreibung nachgewiesen werden kann.



Und irgendwann bekommt man vielleicht seinen Traumjob oder seine Traumwohnung nicht mehr – weil aus den gesammelten Daten hervorgeht, dass man zu viel trinkt, zu viel raucht oder zu wenig Sport macht.



Krehl: Das ist aktuell in der EU nicht erlaubt. Aber sobald die Daten in Drittländer gelangen, hat man keinen Einfluss mehr darauf, was damit geschieht – ob heute oder in Zukunft. Wer solche Einkaufs-Apps nutzen will, sollte deshalb schon ab der Installation darauf achten, welche Zugriffsrechte zum Beispiel aufs Adressbuch oder auf Bewegungsdaten sich das Programm einräumt. Diesen Zugriff sollte man dann so weit wie möglich ausschließen und verbieten. Und man muss sich wirklich gut überlegen, ob ein paar Euro weniger für eine Bratpfanne – die es im Handel übrigens meist noch günstiger gibt – es wert sind, sich für Datensammler wie Payback, Deutschland-Card & Co. quasi nackt zu machen.



Aldi Süd, Lidl, Rewe, Edeka, Netto und Penny: Die wichtigsten Einkaufs-Apps

Beim Discounter oder im Supermarkt versprechen Apps und Coupons Geld zu sparen. Hier ein kurzer Überblick der wichtigsten Einkaufs-Apps.

Aldi Süd : Hier ist die App eher ein erweiterter Prospekt mit den aktuellen und künftigen Angeboten. Coupons gibt es keine. Dafür erfahren Nutzer, wie viele Aktionsartikel noch in welcher Filiale verfügbar sind.

: Hier ist die App eher ein erweiterter Prospekt mit den aktuellen und künftigen Angeboten. Coupons gibt es keine. Dafür erfahren Nutzer, wie viele Aktionsartikel noch in welcher Filiale verfügbar sind. Lidl : Mit Coupons, Rabatten und digitalen Rubbellosen wendet sich die Lidl-Plus-App an Schnäppchenjäger. Ähnlich funktioniert es bei Konzernschwester Kaufland. Mit Lidl Pay können Nutzer auch per App bezahlen, geben dabei aber viele Daten preis.

: Mit Coupons, Rabatten und digitalen Rubbellosen wendet sich die Lidl-Plus-App an Schnäppchenjäger. Ähnlich funktioniert es bei Konzernschwester Kaufland. Mit Lidl Pay können Nutzer auch per App bezahlen, geben dabei aber viele Daten preis. Rewe : Hier gibt es Coupons und Preisnachlässe bisher auch noch ohne Registrierung. Das ist datenschutzfreundlicher als bei der Konkurrenz. Nervig: Wie bei Lidl muss jeder Coupon einzeln aktiviert werden. Wer das vergisst, spart nicht.

: Hier gibt es Coupons und Preisnachlässe bisher auch noch ohne Registrierung. Das ist datenschutzfreundlicher als bei der Konkurrenz. Nervig: Wie bei Lidl muss jeder Coupon einzeln aktiviert werden. Wer das vergisst, spart nicht. Edeka : Neben Coupons gibt es das Treueprogramm „Genuss+“, mit dem man zum Gold-Kunden aufsteigen kann. Dafür müssen Nutzer aber viel einkaufen, und bekommen dafür nur überschaubare Nachlässe – zum Beispiel 2,50 Euro für den Silber-Status nach Einkäufen für 1000 Euro innerhalb eines Jahres.

: Neben Coupons gibt es das Treueprogramm „Genuss+“, mit dem man zum Gold-Kunden aufsteigen kann. Dafür müssen Nutzer aber viel einkaufen, und bekommen dafür nur überschaubare Nachlässe – zum Beispiel 2,50 Euro für den Silber-Status nach Einkäufen für 1000 Euro innerhalb eines Jahres. Netto : Beim Discounter sind alle Coupons innerhalb der App automatisch aktiviert, die Nutzung ist damit viel einfacher. Neben Rezepten, Angeboten und sehr transparenten Preisverläufen gibt es gleich mehrere Gewinnspiele.

: Beim Discounter sind alle Coupons innerhalb der App automatisch aktiviert, die Nutzung ist damit viel einfacher. Neben Rezepten, Angeboten und sehr transparenten Preisverläufen gibt es gleich mehrere Gewinnspiele. <strong>Penny</strong>: Diese App erschlägt ihren Nutzer nicht mit zahllosen Inhalten. Alle Coupons funktionieren automatisch und auch ohne Anmeldung – lobenswert! Allerdings ist die Zahl der Rabatte recht gering.

