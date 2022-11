Neu im Supermarkt: Ritter Sport überrascht mit zahlreichen veganen Sorten

Von: Raffaela Maas

Teilen

Die vegane Ernährung gewinnt immer mehr an Zuspruch. Nun überrascht Schoko-Hersteller Ritter Sport mit zahlreichen veganen Neuheiten, die pünktlich zum neuen Jahr zu haben sind.

München - Die Umstellung auf eine vegane Ernährungsweise muss keinesfalls mit Einschränkung und Verzicht verbunden sein. Beinahe täglich erscheinen neue vegane Ersatzprodukte im Supermarkt und Discounter und machen damit die Ernährung frei von tierischen Produkten stetig leichter. Auch ein großer Schokoladen-Hersteller erweitert nun das vegane Sortiment mit zahlreichen neuen Sorten.

Ritter Sport überrascht mit neuen veganen Sorten

Zu Beginn des neuen Jahres und somit pünktlich zum Veganuary, bringt Schokoladenproduzent Ritter Sport die beiden neuen veganen Sorten Roasted Peanut und Salted Caramel auf den Markt. Auch die bereits bekannten Sorten Mild Classic, Crunchy Voll-Nuss und Crunchy Mandel soll es bald in veganer Form geben.

Bereits im Jahr 2016 bereicherte Ritter Sport das vegane Schokoladen-Sortiment bei Aldi, Rewe und Co. Seitdem erscheinen immer wieder neue vegane Sorten des Schokoladen-Herstellers - und diese kommen offenbar gut an. Schon im Jahr 2020 verzeichnete Ritter Sport laut watson.de bei den veganen Sorten beim Absatz in Österreich ein Plus von rund 21 Prozent, in Deutschland sogar von über 51 Prozent.

Vegane Ritter Sport im Sortiment: Schokolade ohne Kuhmilch ab Januar 2023 im Supermarkt

Laut Ritter Sport sollen die Schokoladensorten ganz ohne Kuhmilch genauso cremig und schokoladig bleiben, wie man es von dem Hersteller gewohnt sei. Auch für die veganen Sorten werde der zu 100 Prozent zertifiziert nachhaltige Kakao aus langfristigen Partnerschaften mit Landwirt:innen aus Nicaragua verwendet. Mit diesem Programm unterstützt Ritter Sport bereits seit über 30 Jahren den nachhaltigen Anbau von Kakaobäumen.

Die fünf neuen veganen Sorten sind ab Januar 2023 als 100-Gramm-Quadrat für 1,99 Euro im Supermarkt erhältlich. Mit einem großen „V“ als Kennzeichnung für das Vegan-Label verziert, sind die neuen Tafeln auf den ersten Blick im Supermarktregal erkennbar.

Bereits Anfang dieses Jahres überraschte Ritter Sport die Schokoladen-Fans mit einem neuen Design. Doch auf die Ankündigung folgte nicht nur positives Feedback - so mancher User äußerte im Kommentarbereich des Ritter-Sport-Blogs kritisch im Hinblick auf die Verpackung. (rrm)