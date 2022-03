Stille Stunden im Supermarkt: „Eine ganz andere Art der Inklusion“

Viele Menschen - darunter auch Kinder, macht Reizüberflutung zu schaffen. Ein Supermarkt führt für sie „stille Stunden“ ein. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.net

Es gibt Menschen, die zu viele visuelle und auditive Reizen nicht ertragen. Ein Supermarkt führt für sie nun die „Stille Stunde“ ein.

Bergisch Gladbach - Jeden Dienstag wird es ruhig im Bensberger Rewe Markt Wintgens. Denn kurz vor 16 Uhr drückt ein Teammitglied den Knopf mit der Aufschrift „Stille Stunde.“ Die Deckenbeleuchtung geht aus, die Musik verstummt, es tönen keine Durchsagen mehr über die Lautsprecher. Für zwei Stunden können Menschen, die Probleme haben, bestimmte Reize zu verarbeiten, in Ruhe einkaufen. Zwei Stunden ist für einen Personenkreis der Einkauf angenehmer oder gar machbar. „Wir hoffen, dass wir Leuten helfen und ihnen etwas Gutes tun können“, sagt Ursula Wintgens im Kölner Stadt-Anzeiger.

Von der Idee der „stillen Stunde“ habe ihr Anne Skribbe aus dem Inklusionsbeirat erzählt. „Mein Team und ich haben gesagt, da machen wir mit, das passt zu uns“, so Wintgens weiter. Ihre Mitarbeitenden seien gewohnt, viel auszuprobieren und zögen immer mit. Die „stille Stunde“ sei lediglich mit etwas Mehraufwand verbunden, den man gerne in Kauf nehme. So müssten etwa mehr Mitarbeitende an den Kassen eingeplant und das Einräumen der Ware umgeplant werden.

Stille Stunden bei Rewe: „Sie sind ein Herzensmensch“

Unter den Kundinnen und Kunden gäbe es Familien, deren Kinder Autisten seien, sagt Wintgens zum Kölner Stadt-Anzeiger. Die seien froh über das Angebot. Eine Kundin habe gesagt, dass sie sich freue, dass ihr Sohn jetzt auch mal zum Einkaufen gehen könne. Und auch bei Facebook gibt es positive Kommentare. „Sie sind ein Herzensmensch“, schreibt eine Userin. Eine andere „Das ist nachahmenswert.“

Initiatorin der „stillen Stunde“ ist die stellvertretende Vorsitzende des Inklusionsbeirats der Stadt Bergisch Gladbach, Katharina Kaul. Kaul hatte gesehen, dass in der Schweiz einige Supermärkte die „stille Stunde“ einführen. Sie fand die Initiative gut und man sei aktiv auf zwei Supermärkte zugegangen. „In meinem Umfeld gibt es Menschen, denen das Einkaufen dadurch erst wieder ermöglicht wird“, sagt Kaul.

Angela Mascharz ebenfalls Mitglied im Inklusionsbeirat ist selbst betroffen und begrüßt das Angebot. „Manchmal muss ich den Einkaufswagen stehen lassen und den Laden verlassen, weil ich so eine Reizüberflutung habe“, so Mascharz. Dann müsse sie draußen erstmal wieder runterkommen. „Jetzt weiß ich, ich kann hier dienstagsabends einkaufen und dann passiert das nicht. Das macht viel mit mir.“