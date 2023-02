Dieser Supermarkt-Trick soll auch Sie zum Kaufen verleiten

Teilen

Supermärkte wenden viele Tricks an, um Kunden zum Kaufen zu animieren. Ein raffinierter Kniff lauert direkt hinter dem Eingang von Aldi, Edeka und Co.

München - Bekannte Supermärkte und Discounter wie Lidl, Aldi, Rewe, Edeka oder Kaufland verfolgen bei dem Aufbau ihrer Filialen einen genauen Plan. Das gilt auch für die Präsentation der Produkte in den Regalen. All das soll Verbraucher zum Kaufen animieren. Und sogar bei der Bauweise jedes Marktes bauen die Einzelhandelsunternehmen auf eine Vielzahl an Tricks, damit der Einkauf von Kunden möglichst großzügig ausfällt.

Meist werden Kunden so bewusst durch den ganzen Supermarkt gelotst - in der Hoffnung, dass sie den Versuchungen der Angebote erliegen. Dabei fällen die Kundinnen und Kunden schon unmittelbar nach dem Betreten des Supermarktes eine erste Entscheidung. Auf den ersten Blick fällt die dem Großteil der Kunden vermutlich gar nicht auf, doch sie hat unterbewusst großen Einfluss auf das Einkaufserlebnis der Supermarktkunden.

In vielen Supermärkten (hier eine Rewe-Filiale in München) geht die erste Kurve nach dem Eingang nach links. © Lukas Barth/dpa

Supermarkt-Trick macht das Einkaufserlebnis bereits ab Betreten des Marktes angenehmer

Ein gut gelaunter Kunde lässt sich eher von verheißungsvollen Angeboten und den Werbemaßnahmen im Supermarkt locken als ein Kunde, der schlecht gelaunt ist. Aus diesem Grund möchte man dem Kunden schon beim Betreten des Supermarktes das Einkauferlebnis so angenehm wie möglich gestalten. Deshalb setzen viele Märkte auf eine ganz bestimmte Bauweise im Eingangsbereich. Die soll die Filiale zur Wohlfühloase machen.

Wer mit seinem Einkaufswagen einen Rewe, Aldi, Lidl oder andere Märkte betritt, muss nach der ersten Tür in den meisten Fällen nach links abbiegen, um in die Warenabteilung zu gelangen. Die Richtung ist hierbei keinesfalls zufällig gewählt, wie chip.de berichtet. In Deutschland gibt es viel mehr Rechtshänder als Linkshänder. Daher ist für die Mehrheit der Kunden das Lenken des Einkaufswagens in die linke Richtung, also über die dominante rechte Hand, angenehmer. Eine Rechtskurve wäre demnach für die meisten Kunden ein unangenehmer Auftakt beim Einkaufen.

Daher hat dieser kleine Kniff direkt eine große Auswirkung darauf, mit welchem Gefühl die Kunden ihren weiteren Weg durch die Gänge des Supermarktes bestreiten. Und wer mit einem positiven Grundgefühl seinen Einkaufswagen schiebt, macht ihn möglicherweise dann auch ein wenig voller als zuvor geplant. Aber dies ist nur einer von einer ganzen Vielzahl an Tricks, mit denen Supermärkte Einfluss auf das Kaufverhalten ihrer Kunden nehmen wollen.