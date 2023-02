Verbraucherschützer klären auf: Falsche Preisangaben, Mogelpackungen in Supermärkten und Discountern

Falsche Preisangaben machen viele Kunden beim Einkaufen wütend. Was können Verbraucher tun, wenn Händler tricksen, schlampen und sich nicht kümmern?

München ‒ Seit letztem Jahr müssen Einzelhändler neben dem Produkt-Preis auch den Grundpreis von Lebensmitteln auf dem Preisschild angeben. So sollen Verbraucher die Preise leichter vergleichen können. Preiserhöhungen sind seitdem leichter erkennbar. Ein Tricksen bei Preisangaben ist damit erschwert worden.

Doch offenbar schlampen einige Händler bei der korrekten Pflege der Preisauszeichnung. Das bestätigt die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH). Kunden reiben sich verwundert die Augen, wenn sich in 98 Sekunden vom Regal der Süßigkeiten bis zur Kasse die Ware plötzlich verteuert hat, berichtete unter anderem der Fernsehsender n-tv.

Dabei seien es vor allem auslaufende Sonderangebote, die für Verärgerung bei den Kunden sorgen, hieß es dort weiter. Die Preisschilder würden zum Teil zu spät ausgetauscht - also erst, nachdem die Aktion bereits beendet sei. Die Preise im Kassensystem sind dann zwar aktuell, aber offenbar die physischen Preisschilder am Regal noch nicht. Verbraucher können sich aber auch auf digitale Preisschilder nicht unbedingt verlassen. Auch hier kommt es immer wieder zu falschen Preisauszeichnungen. Doch was können Verbraucher tun, wenn Cookies und Pudding am Regal deutlich günstiger sind als an der Kasse?

Verbraucher sind wütend: Falsche Preisangaben sorgen für Ärger beim Einkaufen an der Kasse

Grundsätzlich gilt laut Verbraucherschützer: Der „Kaufvertrag“ wird an der Kasse geschlossen. Es bringt kein Anrecht auf den Preis am Regal. Manchmal geben Händler aus Kulanz die Ware zum günstigeren Preis ab.

Die Tipps der Hamburger Verbraucherschützer an die Konsumenten lauten:

Kunden können vom Kauf einer Ware zurücktreten , wenn Sie diese nicht zu einem höheren Preis kaufen wollen.

, wenn Sie diese nicht zu einem höheren Preis kaufen wollen. Eine vorsätzlich falsche Preisauszeichnung verstößt gegen die Verordnung und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Sollten sich Mängel zur Preisauszeichnung in einer Filiale häufen, können Kunden die Verbraucherzentralen informieren. „Wir prüfen, ob wir rechtlich gegen den Händler vorgehen können und informieren die zuständigen Behörden“, schreibt die VZHH.

In Einzelfällen können Kunden aber auch die Filialleitung auf die mangelhaften Preisschilder aufmerksam machen.

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass alle Produkte in einem Geschäft mit einem Preis versehen sein müssen. Das steht in der sogenannten Preisangabenverordnung. Anzugeben ist dabei der Endpreis, einschließlich der Mehrwertsteuer. Das gilt auch bei Waren, die nach Gewicht und Volumen angeboten werden. Hier steht meistens der Grundpreis je Einheit (pro Liter / pro Kilogramm). Der Grundpreis muss unmissverständlich, klar erkennbar und gut lesbar sein. Diese Preisangabe ist wichtig, denn in der Europäischen Union dürfen Lebensmittel in allen möglichen Füllmengen angeboten werden.

Und Grundpreise sollen schließlich den Preisvergleich zwischen verschiedenen Produkten ermöglichen. Dennoch suchten Kunden mancherorts vergebens. So zum Beispiel in Candy-Shops, die Süßigkeiten aus aller Welt anbieten, erklärten die Hamburger Verbraucherschützer (VZHH) das Dilemma mit den Preisangaben.

Verbraucher sind wütend über falsche Angaben - Mogelpackungen in Supermärkten und Discountern

Dabei sind die Verbraucher nicht nur über falsche Angaben von Preisen wütend. Auch auf Mogelpackungen im Einzelhandel können Kunden gut und gern verzichten. Verbraucherschützer sind auch in dieser Hinsicht teils alarmiert. Bei vielen Produkten mit geschrumpften Inhalt stecke oft noch das alte Preisschild mit der alten Füllmenge am Regal. Verkauft werde jedoch bereits das neue Produkt mit weniger Inhalt.

Für den Verkaufspreis sei das meist egal, denn dieser Preis bleibe oft unverändert. „Der Grundpreis hingegen ist falsch, da er auf Grundlage des Packungsinhalts berechnet wird“, erläuterte die Verbraucherzentrale Hamburg. Verbrauchern fehlt damit die objektive Vergleichsgröße. Zusätzlich erscheine das Lebensmittel günstiger. Immer wieder komme es vor, dass einzelne Händler diesbezüglich „schlampig“ arbeiteten, lautet der Vorwurf.

Kunden sollten daher immer prüfen, ob die auf dem Preisschild angegebene Inhaltsmenge tatsächlich mit der auf der Packung übereinstimmt, um nicht auf eine Mogelpackung hereinzufallen. Die VZHH bietet die Möglichkeit, auf Produkte, mit denen Kunden getäuscht werden sollen, aufmerksam zu machen. Sie macht diese Produkte dann öffentlich und kürt sie zur Mogelpackung des Monats und des Jahres. Im letzten Jahr hat es eine Margarine in den Olymp der dreistesten Mogeleien geschafft.

