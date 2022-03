Voting zum beliebtesten Supermarkt: Bester Discounter belegt nur den zweiten Platz

Von: Armin T. Linder

Teilen

In welchem Supermarkt kaufen die Deutschen am liebsten ein? Ein Voting ergibt nun ein spannendes Zwischenergebnis - mit dem besten Discounter auf Platz 2.

München - In Supermärkte müssen die Menschen nun mal für die Grundversorgung gehen - es sei denn, sie beschränken sich wirklich nur auf Online-Lieferdienste. Schließlich braucht man regelmäßig Lebensmittel-Nachschub. Aber in welchen zieht es die Verbraucher? Viele wohl einfach in den nächstgelegenen, weil‘s halt praktisch ist.

Das heißt aber nicht, dass es keine Favoriten gibt bei den Kunden. So mancher dürfte auch einen etwas weiteren Weg in Kauf nehmen. Für den günstigsten Preis, fürs rundeste oder größte Sortiment, fürs angenehmste Erlebnis oder auch für ein Lieblingsprodukt, das es woanders vielleicht nicht gibt.

Edeka vor Lidl, Aldi und Kaufland bei Supermarkt-Voting

Unsere Redaktion wollte es genauer wissen und hat am 3. Februar 2022 eine Umfrage gestartet. „Bei welchem Supermarkt/Discounter kaufen Sie am liebsten ein?“, lautete die Frage. Die Erhebung ist wohlgemerkt nicht repräsentativ, jeder konnte nach Gusto voten. Spannend ist das Zwischenergebnis (Stand 19. März) aber allemal. Und zehntausende Stimmen sind eingegangen.

Beliebtester Supermarkt: Sie können weiter abstimmen

Demnach liegt eine klassische Supermarkt-Kette auf Platz 1: Edeka sammelte 19,8 Prozent der Stimmen. Dahinter rangieren zwei Discounter: Lidl (17,2 %) und Aldi (16,5 %) liegen fast gleichauf. Dahinter belegt Kaufland mit seinen großen Filialen nur den vierten Rang, gefolgt von Rewe.

Und welche Supermarkt- oder Discounter-Kette ist Ihre favorisierte? Sie können oben sehr gerne weiter abstimmen. In einer Kaufland-Filiale machte ein TV-Reporter unlängst eine Entdeckung, die viele stinkig machen dürfte. (lin)