„Schon Appetit?“ - Aldi lockt schon im Hochsommer mit Weihnachtsklassikern

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Bei Aldi wird es festlich: Schon im Hochsommer verkauft der Discounter Weihnachtsmänner. © Twitter/ @AnjaIstMuede

Bei Temperaturen über 30 Grad ist an Weihnachten eigentlich noch nicht zu denken. Bei Aldi wohl schon. User auf Twitter entdeckten schon die ersten Leckereien.

München - Temperaturen über 30 Grad und eine Hitzewelle nach der anderen. Bei diesem sommerlichen Wetter verschwenden wohl die wenigsten einen Gedanken an den Winter, geschweige denn an Weihnachten. Und doch hat sich das altbekannte Klischee in den Köpfen eingebrannt, dass Radiosender schon im September „Last Christmas“ von Wham! spielen und Supermärkte dann die ersten Lebkuchen und Weihnachtsmänner verkaufen. Doch in einer Aldi-Filiale wurde dieses Klischee wohl übertroffen.

Weihnachtssüßigkeiten im August: Aldi überrascht Kunden

Das entdeckten zumindest einige User auf Twitter. Dabei scheint es wohl sogar schon einen kleinen Wettbewerb in den sozialen Medien zu geben, wer als erstes Weihnachtsleckereien im Supermarkt entdeckt. So twitterte schon am 19. August eine Nutzerin: „Ach übrigens: Erste!“ und postete dazu ein Foto von mehreren Paletten Lebkuchen im Supermarkt.

Auch bei Aldi wird es schon im Hochsommer festlich: Eine weitere Nutzerin habe schon Mitte August ein Foto von Schoko-Weihnachtsmännern erhalten. „Das hat mir ein Freund am 15.08. aus deren Aldi geschickt“, twittert sie. Darunter zu sehen: Ein Bild mit zwei Schachteln Schoko-Weihnachtsmännern und der Unterschrift „Und? Schon Appettit?“. Es scheint, als legten es Aldi und Co. dieses Jahr schon besonders früh darauf an, ihre Kunden mit Süßigkeiten vollzustopfen.

Lebkuchen und Weihnachtsmänner bei 30 Grad genießen ?

Für gewöhnlich gibt es die Leckereien erst ab September. „Unser Einkauf orientiert sich bei der Festlegung des Verkaufsstarts aber an der Nachfrage der Kunden. Und die warten schon vor September auf die Produkte und erkundigen sich in den Filialen immer wieder danach“, schrieb Aldi in einem Blog. Wer bei 30 Grad noch keine Lust auf Weihnachtsmänner oder Lebkuchen hat, der kann sich den Discounter trotzdem zum Vorbild nehmen und in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke schon frühzeitig besorgen.

Kuriose Schlagzeilen machte Aldi erst vor einigen Tagen: Ein Aldi-Kunde behauptete, in seiner Ein-Kilogramm-Nudelpackung fehlten beim Wiegen zuhause ganze 367 Gramm. Ist eine solche Gewichtabweichung noch erlaubt? Die tz hakte nach, Aldi reagierte.