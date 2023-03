Inhalt heute verpönt: Frau findet Woolworth-Tüte samt Bon und unangetastetem Kauf für 1,95 D-Mark

Von: Armin T. Linder

Teilen

Eine Facebook-Nutzerin sorgt mit ihrem Fund für Nostagliegefühle: Sie entdeckte eine Woolworth-Tüte samt unangetastetem Kauf für 1,95 Euro nebst Kassenbon. Doch der Inhalt ist heute verpönt.

Bielefeld - In Wohnhäusern gibt es immer wieder spannende Entdeckungen zu machen. Manche fallen spektakulär aus, wie der Uralt-Schokoriegel oder das Monopoly-Feld unter dem Fußboden oder die verborgene Keller-Luke, hinter der uralte Regale standen. Andere sind eher interessante Kleinigkeiten - wie dieser Schlecker-Kassenzettel.

Woolworth-Fund: Facebook-Nutzerin entdeckt altes Lametta samt Bon in Tüte

Eindeutig in letztere Kategorie, das heißt „klein, aber dennoch aufregend“ fällt die Entdeckung von Facebook-Nutzerin Annelie G., den sie über die Gruppe „Bielefeld historisch“ öffentlich machte. „Habe ich heute gefunden“, schreibt sie. „Eine kleine Warenhaus-Woolworth-Tüte, drin lag Goldlametta original verpackt für 1,95 DM und der Kassenbon dazu (sieht aus wie gerade gekauft).“

Von wann das Ganze stammt? Die Kaufhaus-Kette Woolworth existiert seit 1879 und eröffnete 1927 in Bremen seine erste deutsche Filiale - so alt kann das Lametta ja nun nicht sein. Auch der Kassenbon gibt keine Auskunft über das Kauf-Jahr. Auf diesem ist zu erkennen, dass insgesamt für 7,85 einkauft wurde - nicht mal die Währung ist angegeben. Es ist aber durch das Alter davon auszugehen, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um D-Mark handelt.

Das Foto, das die Facebook-Nutzerin geteilt hat: Der alte Woolworth-Kauf macht viele nostalgisch. © Facebook

Als Datum sind nur Tag und Monat zu lesen: 1. Dezember. Die Finderin glaubt, den Zeitrahmen noch weiter eingrenzen zu können, wie sie tz.de schreibt. Sie vermutet, dass er älter als 1988 sei. „Sieht mMn aus, dass er aus den 1970ern stammt, als auch alle Bons immer sehr schmal waren, also auch die Größe bei allen Bons gleich war. Aus Registrierkassen, diese Kassen hatten alle bestimmten Zahlen, bzw. Zahlen, die alle stilistisch gleich aussehen.“ Bis hierhin ist alles natürlich Vermutung. Slogans.de datiert den Claim „Ein Weg, der sich lohnt“, der auf Tüte und Lamettapackung zu sehen ist, zudem ins Jahr 1985 - ohne anzugeben, ob er da erst eingeführt wurde.

Am Ende bleibt unklar, wie alt das Lametta nun wirklich ist. Mehrere Jahrzehnte hat es aber auf jeden Fall auf dem Buckel. Die Tüte sei „nie geöffnet“ worden und sehe „so gut wie neu“ aus, meint die Finderin. Die tz.de auch erklärt, wo sie auf diese gestoßen sei: „Beim Ausräumen eines Hauses, das 1937 erbaut wurde und jetzt (die 4. Generation wegen Krankheit und Tod) leer geräumt werden musste.“

Woolworth-Fund macht viele nostalgisch

Der Beitrag kassiert bei Facebook Dutzende Likes - und macht viele nostalgisch. Einer reagiert auf eine kritische Antwort („Was hat dieses Foto eines US-Firmen-Produkts mit dem historischen Bielefeld zu tun?“), indem er meint: „Weckt Erinnerungen. An Woolworth (von Mutter liebevoll Wollwort genannt), an Plastiktüten (die es heute so nicht mehr gibt), an die D-Mark und daran, dass man früher zwingend Lametta an den Tannenbaum werfen musste.“

Detail-Ansicht des Woolworth-Bons: An einem 1. Dezember wurde für insgesamt 7,85 D-Mark eingekauft. © Facebook

Ein weiterer schreibt: „Ich finde den Post super! Das war doch früher, ein Teil Kindheit.“ Woolworth ist vielen ein Begriff - doch mit der korrekten Aussprache tat sich über all die Jahre wohl so mancher schwer, wie auch eine andere Nutzerin anmerkt: „Unsere Oma sagte: Wollwatt. Warste inne Wollwatt?“

Lametta ist heutzutage verpönt

Lametta ist zwar heute nicht verboten, aber wird in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr produziert - der letzte Hersteller saß in Franken. Der glitzernde Weihnachtsbaum-Schmuck gilt zudem als verpönt. Auf der Webseite des Umweltbundesamtes ist 2018 zu lesen: „Bleihaltiges Lametta ist nicht mehr in Mode und das ist auch gut so. Denn Blei ist bekanntermaßen ein Umweltgift. Es ist an seinem höheren Gewicht und an der Bezeichnung ‚Stanniol‘ zu erkennen.“ Das Amt verweist darauf, dass das „giftige Blei“ aus den Glitzerfäden nach der Baum-Entsorgung in die Umwelt gelangen und auch den Menschen erreichen kann.

Am Facebook-Foto des Woolworth-Fundes ist nicht eindeutig zu erkennen, ob das Goldlametta wirklich bleihaltig ist, es ist aber davon auszugehen. In den Kommentaren lässt sich ein User übrigens nicht die Steilvorlage entgehen, einen bekannten Spruch aus einem Loriot-Klassiker zu bemühen: „‚Früher war mehr Lametta‘.“ Weihnachtsdeko wurde auch auf einer Notiz an einer Auto-Scheibe thematisiert - die als „bester Zettel“ gefeiert wurde. (lin)