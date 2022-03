Tanken in den Niederlanden: Ist Benzin und Diesel dort billiger?

Von: Max Müller

Für ein paar Tropfen lohnt sich eine Fahrt in die Niederlande nicht – und für einmal Volltanken? © Frank Augstein/dpa

Beim Blick auf die steigenden Preise für Benzin und Diesel kann Autofahrern bisweilen mulmig werden. Holland hat nun reagiert und einen Tankrabatt angekündigt.

Köln – Wer aktuell sein Auto volltanken möchte, sollte genug Bargeld oder seine Karte dabei haben. Denn die Preise für Benzin und Diesel sind so hoch wie nie in Deutschland, was insbesondere mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. In den Niederlanden hat die dortige Regierung nun angekündigt, dass ab 1. April kräftige Steuererleichterungen greifen sollen. Benzin wird rund 17 Cent pro Liter günstiger, Diesel immerhin 11 Cent pro Liter.

24Rhein* erklärt, ob es sich für deutsche Autofahrer lohnt, in Holland zu tanken.

Auch die Corona-Maßnahmen werden in den Niederlanden gelockert. Ab dem 23. März fallen die letzten Maßnahmen: Dann muss in Bussen und Bahnen keine Maske mehr getragen werden. Die Testpflicht vor Großereignissen wird gestrichen und die Quarantänepflicht entfällt.