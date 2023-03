Geld sparen bei Benzin, Diesel und Co.: Zu dieser Tageszeit ist das Tanken am günstigsten

Von: Helena Gries

Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf. Wer beim Tanken Geld sparen möchte, sollte zu einer bestimmten Tageszeit zur Tankstelle fahren.

München – Wer tagsüber öfter an einer Tankstelle vorbeikommt, dem sind sicherlich schon die Preissprünge für Diesel, Benzin und Co. aufgefallen. Die Schwankungen der Kraftstoffpreise können zunächst verwirrend sein, Autofahrerinnen und Autofahrer können sie allerdings auch nutzen, um viel Geld zu sparen.

Die Preise für Benzin, Diesel und Co. ändern sich ständig. Zu bestimmten Uhrzeiten sind die Kraftstoffe sogar erheblich teurer als sonst. Medienberichten zufolge lag der Kraftstoffpreis mancherorts sogar 30 Cent pro Liter höher als zu einem anderen Zeitpunkt am Tag. Aktuell müssen Autofahrerinnen und Autofahrer sowieso tiefer in die Tasche greifen, mit einigen Tipps können sie beim Tanken allerdings auch Geld sparen.

Geld sparen bei Benzin, Diesel und Co.: Kraftstoff ist morgens am teuersten

Die Bild beispielsweise hat mit eigenen Stichproben bei über 100 Tankstellen in zehn Städten die Spritpreise zu verschiedenen Tageszeiten verglichen und konnte dabei „wahre Preis-Explosionen“ feststellen. Demnach zahlten Verbrauchende am Morgen für 60 Liter Diesel 17,40 Euro mehr als am Vorabend.

Dass Kraftstoff grundsätzlich morgens am teuersten ist, ergab auch eine Untersuchung des ADAC. Der Grund: Viele Menschen fahren morgens mit dem Auto zur Arbeit. Der Studie des ADAC vom Juli 2022 liegen 14.000 Tankstellen in Deutschland zugrunde. Demnach erreiche der Preis für Benzin, Diesel und Co. kurz nach 7 Uhr seinen Höhepunkt. „Das ist blankes Kalkül: Die Mineralölkonzerne versuchen, mit den häufigen Preissprüngen ihren Gewinn anzukurbeln“, heißt es vonseiten des ADAC.

Bereits um 5 Uhr morgens sei ein Anstieg der Kraftstoffpreise zu beobachten, nachdem die Preise nachts über einen längeren Zeitraum weitgehend konstant geblieben sind. Um 7 Uhr liege dann das höchste Preisniveau des Tages. Daraufhin fällt der Preis wieder ab und zieht nach 9 Uhr wieder an. „Im Tagesverlauf folgen weitere Preisspitzen gegen 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr und schließlich ab 23 Uhr“, schreibt der ADAC.

Tipps für Autofahrende: Preise von Benzin, Diesel und Co. vergleichen

Die durchschnittlichen Preise für Diesel, Benzin und Co. sind laut ADAC zwischen 20 und 22 Uhr am niedrigsten. Auch im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr sei Kraftstoff vergleichsweise preisgünstig. Durch die Wahl des richtigen Tankzeitpunkts lässt sich laut ADAC also viel Geld sparen. Für Verbrauchende empfiehlt sich daher, die Preise verschiedener Tankstellen zu verschiedenen Tageszeitpunkten zu vergleichen. Entsprechende Spritpreis-Apps können dabei helfen. (hg)