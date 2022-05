Tankrabatt 2022: Wann Diesel und Benzin günstiger werden

Von: Simon Stock

Teilen

Diesel und Benzin sollen bald schon günstiger werden. Der Tankrabatt ist Teil des Entlastungspakets, das wegen der extrem hohen Energiepreise beschlossen wurde.

Hamm - Die Energiekosten sind in den vergangenen Wochen in Rekordhöhen geschossen. Autofahrer etwa mussten für Benzin und Diesel zeitweise weit über 2 Euro pro Liter bezahlen. Mit einem Entlastungspaket will die Bundesregierung die Kosten für Verbraucher abfedern. Jetzt fragen sich viele mit Blick auf die Spritpreise an den Tankstellen: Wann kommt der Tankrabatt, der das Tanken günstiger macht?

Tankrabatt 2022: Wann Diesel und Benzin dank Entlastungspaket günstiger werden

Das Senken der Energiesteuer auf Kraftstoffe ist nur ein Element des Entlastungspakets, das die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP am 24. März 2022 vorgestellt hat. Aber er ist ein zentraler Punkt nicht nur für viele Pendler, sondern auch für die Wirtschaft. Lkw-Fahrer protestierten gegen die hohen Preise an den Tankstellen, Spediteure und Logistiker schlugen ebenfalls schon Alarm.

Fakt ist: Steuern machen einen erstaunlich hohen Anteil des Benzinpreises aus. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll befristet für drei Monate auf das europäische Mindestmaß absenkt werden. Das mache bei Benzin 30 Cent und bei Diesel 14 Cent pro Liter aus, rechnete Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor. Aber ab wann gilt der Tankrabatt? Wann sinken die Liter-Kosten für Benzin und Diesel wieder deutlich unter 2 Euro?

Nachdem Autofahrer lange auf einen konkreten Termin gewartet haben, hat das Bundesfinanzministerium nun einen Zeitraum für die befristete Senkung der Energiesteuer genannt: Ab dem 1. Juni tritt sie in Kraft und dauert bis zum 31. August, wie aus einem Entwurf zur Änderung des Energiesteuergesetzes hervorgeht. Doch möglicherweise kann es nach dem 1. Juni noch einige Tage dauern, bis die Spritpreise tatsächlich sinken, wie wa.de berichtet.

Tankrabatt: Datum für Start des Entlastungspakets 2022

Das gilt für alle Bestandteile des Entlastungspakets 2022:

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland müssen sich also noch etwas gedulden, bis die Benzinpreise an den Tankstellen wieder sinken - und hoffentlich auch spürbar, denn es droht zumindest die Gefahr, dass die Steuerentlastung nicht bei den Autobesitzern ankommt - sondern Mineralöl-Konzernen zugutekommt.

Angesichts der hohen Kraftstoffpreise liebäugeln Autofahrer mit dem billigeren E10. Ist es sinnvoll, den günstigeren Kraftstoff E10 zu tanken - und funktioniert das überhaupt bei jedem Auto? Andere stellen sich gleich die Grundsatzfrage: Lohnt sich der Umstieg auf ein E-Auto? Es gibt einiges, worauf man beim Umstieg auf Elektro achten sollte.