Tankrabatt endet: Viele bunkern jetzt Sprit - aber ist das überhaupt erlaubt?

Der Tankrabatt endet am 1. September. Das lockte noch einmal die Autofahrer kurz zuvor an die Zapfsäule. Denn viele rechnen mit einem künftigen Preissprung. Einige Fahrer rückten sogar mit mehreren Kanistern an. Doch ist das eigentlich erlaubt?

München ‒ Clever gedacht, eigentlich. Denn nach dem 1. September dürften die Preise für Sprit an der Zapfsäule wieder deutlich nach oben gehen. Der Tankrabatt entfällt. Wie auch das 9-Euro-Ticket. Die Pendler steigen vermutlich wieder vermehrt ins Auto. Daher die Idee, vorab nicht nur den Tank vollzumachen, sondern auch gleich ein paar Kanister mehr mit Kraftstoff zu betanken und anschließend zu lagern.

Feuerwehrleute löschen einen Garagenbrand, der wahrscheinlich durch eine Verpuffung ausgelöst wurde. (Symbolbild) © Marius Bulling/imago

Der ADAC empfiehlt allerdings, nicht mehr als zehn Liter Sprit mit an Bord zu haben. Der Kanister sollte dabei sicher im Kofferraum stehen und ein Reservekanister müsse dicht und fest verschließbar sowie bruchsicher sein, zitiert Bild.de den Automobilclub. Grundsätzlich dürfe in Deutschland eine Gesamtmenge von 60 Litern je Reservebehälter und 240 Liter je Beförderungseinheit nicht überschritten werden, erklärt der ADAC weiter.

Tankrabatt endet: Bis zu 20 Liter Benzin darf in Garagen gelagert werden

Autofahrer, die also auf die glorreiche Idee kommen sollten, gleich mehrere Male mit dem Auto und mehreren Kanistern an der Zapfsäule vorzufahren, denen ist ein Blick in die Garagenverordnung seines Bundeslandes empfohlen. So schreibt beispielsweise die bayerische Garagenverordnung bei der Lagerung von brennbaren Stoffen vor, dass in Kleingaragen bis zu 200 Liter Dieselkraftstoff und bis zu 20 Liter Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahrt werden dürfen.

Die Garagenverordnung enthält sämtliche Vorschriften für Bau und Betrieb von Garagen und dessen Gewährleistung für die Sicherheit. Besonderen Wert legt die Garagenverordnung dabei auf den Brandschutz. Zugleich ist die Entlastung der öffentlichen Straßen als Parkplätze das Ziel der Garagennutzung. Jedes Bundesland hat seine eigene Garagenverordnung. In Bayern gilt Paragraf 17, Absatz 4 für die Lagerung von brennbaren Stoffen.

Damit es nicht zu unvorhergesehenen Verpuffungen oder Entzündungen des gelagerten Kraftstoffs unter dem eigenen Garagendach kommt, sollte insbesondere bei Kunststoffkanistern darauf geachtet werden, dass diese hundert Prozent luftdicht sind“, empfiehlt der ADAC.

Tankrabatt endet: Benzin kann viele Jahre gelagert werden

Übrigens können Benzin und Diesel, ebenso wie Heizöl, viele Jahre und Monate gelagert werden. Es gibt für diese Stoffe kein festes Mindesthaltbarkeitsdatum - „sofern die Stoffe fest verschlossen, kühl und in dunklen Tanks oder Kanistern gelagert“ sind, weiß Christian Küchen vom Verband der Mineralölwirtschaft. Daher sollten Verbraucher, die solche Stoffe zu Hause lagern, beim Kauf darauf achten, dass die Kanister auch zur Lagerung zugelassen sind. Sie sind erkennbar an der sogenannten RKK-Zulassung (RKK steht für Reservekraftstoff-Kanister). Diese ist am Kanister eingeprägt.

