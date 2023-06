Dank Tarifeinigung: Angestellten in Pflege und Krankenhaus winkt Extrazahlung von über 1.200 Euro

Von: Bjarne Kommnick

Im April haben öffentliche Arbeitgeber und Gewerkschaften einen neuen Tarifvertrag beschlossen. Vielen Pflegekräften winkt deshalb noch im Juni eine Sonderzahlung.

Frankfurt – Das Ringen um einen neuen TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) hat im April 2023 ein Ende gefunden. Nach dem Scheitern der dritten Verhandlung zwischen Gewerkschaften und öffentlichen Arbeitgebern hatte der Vorschlag einer Schlichtungskommission zur Einigung geführt. Davon sollen auch Angestellte von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenpflege, Psychiatrien und Behindertenhilfe profitieren. Bereits im Juni winkt eine erste Sonderzahlung.

560.000 Angestellte in Krankenhäusern profitieren: 1.240 Euro Sonderzahlung im Juni

Der Tarifvertrag tangiert bundesweit alleine in Krankenhäusern rund 560.000 von insgesamt 1,1 Millionen Angestellten. Darüber hinaus sind laut der Gewerkschaft Ver.di insgesamt 2,5 Millionen Angestellte des öffentlichen Dienstes von den Änderungen des TVöD betroffen.

Die vom TVöD abhängig Beschäftigten erhalten einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Noch im Juni 2023 wird laut der Gewerkschaft deshalb eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro erfolgen. Der restliche Betrag werde von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 in einer monatlichen Stückelung von 220 Euro gezahlt. Studierende, Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten erhalten im Juni 2023 ebenfalls ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 620 Euro sowie in der Zeit von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 monatlich 110 Euro netto extra.

Das gilt für den neuen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 2023 Für Angestellte:

3.000 Euro Inflationsausgleich: Einmalzahlung im Juni 2023 in Höhe von 1.240 Euro

Monatszahlungen von Juli 2023 bis Februar 2024 in Höhe von 220 Euro

Ab März 2024 Lohnerhöhung in Höhe von 200 Euro (plus 5,5 Prozent) Für Auszubildende, Studentinnen/Studenten und Praktikantinnen/Praktikanten:

620 Euro Inflationsausgleich: Einmalzahlung

Monatszahlungen von Juli 2023 bis Februar 2024 in Höhe von 110 Euro

Ab März 2024 Lohnerhöhung in Höhe von 150 Euro netto im Monat

Ab März steigt das Einkommen für Angestellte im öffentlichen Dienst – auch für Auszubildende

Ab März 2024 wird das Einkommen von Beschäftigten im öffentlichen Dienst um 200 Euro (plus 5,5 Prozent) steigen. Bei Auszubildenden, Studierenden und Praktikantinnen und Praktikanten bekommen 150 Euro netto im Monat mehr. Auch die bestehende Regelung zur Übernahme der Auszubildenden konnte laut Ver.di verlängert werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages gilt bis zum 31. Dezember 2024.

Ver.di mit neuem Tarifvertrag „an die Schmerzgrenze gegangen“

Mit der Einigung ist die Gewerkschaft Ver.di laut eigenen Angaben „an die Schmerzgrenze gegangen“, wie ihr Vorsitzender Frank Werneke in einer Pressemitteilung erklärt hatte. Zwar sei es positiv, dass die Einigung ab März 2024 eine Erhöhung von bis zu 16,9 Prozent bedeuten würde, was für die meisten Beschäftigten netto eine Gehaltserhöhung von 11 Prozent bedeutet. „Das ist eine nachhaltige Steigerung der Einkommen, die beachtlich ist“, meinte Ver.di-Chef Werneke.

Jedoch habe der neue Tarifvertrag auch Schwächen, so die Gewerkschaft. Dazu gehöre unter anderem die lange Laufzeit und die relativ späte tabellenwirksame Erhöhung im März 2024. Der geforderte Mindestbetrag sei mit den Arbeitgebern ebenfalls nicht vereinbar gewesen