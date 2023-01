Restmüll, Papier oder Biotonne: Wie entsorge ich Taschentücher?

Von: Christoph Gschoßmann

Das Taschentuch ist voll - und nun? Wir verraten, wo benutzte Tücher hingehören. © Nicolas Armer/dpa

Taschentücher braucht man ab und zu, ob man will oder nicht. Doch wohin mit den benutzten? Es gibt viele mögliche Tonnen - aber keine eindeutige Antwort.

München - Wer sie trotz kaltem Winterwetter oder grauer Frühlingsnässe nicht braucht, darf sich glücklich schätzen: Taschentücher. Doch wohin mit dem benutzten Tuch, nachdem es seinen Dienst erfüllt hat? Sind die kleinen Helfer, auch Papiertaschentücher genannt, überhaupt aus Papier? Oder gehört der weiche Stoff in den Plastikmüll ... oder gar in den Rest- oder Biomüll, wegen der zweifellos organischen Materie, die daran klebt?

Zur ersten Frage: Papiertaschentücher bestehen wirklich aus Papier, genauer gesagt aus Papierfasern oder Zellstoff. Doch in den Papiermüll sollten sie deswegen nicht geworfen werden, wie das Verbraucher-Portal Ökotest verrät. Nein, die Taschentücher gehören im Reegelfall in den Restmüll.

Keime und Krankheitserreger kleben daran: Deshalb gehören Taschentücher nicht in die Papiertonne

Der Grund liegt nahe: Sie sind gehörig verunreinigt mit Keimen und Krankheitserregern. Das Papier würde sich zwar vollständig zersetzen, doch das reicht nicht als Grund, um sie in die blaue Tonne zu werfen. Es soll sicher gegangen werden, dass die Krankheitserreger niemanden mehr anstecken, und das bedeutet, dass die Tücher verbrannt und nicht recycelt werden sollen. Dies gilt immer: Auch im Sommer, wenn Erkältungen nicht oft auftreten, oder auch während Zeiten ohne Corona-Pandemie. Das ist eine Tatsache und keine miese Masche wie beispielsweise jene, mit denen Verbraucher in Hotels hereingelegt werden.

In manchen Kommunen gibt es allerdings Ausnahmen, denn einige Abfallentsorgungsunternehmen finden, Taschentücher gehören in die Biotonne. Ob dies auch in ihrer Gemeinde zutrifft, erfahren Sie bei Nachfrage oder einem Websitebesuch bei ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen. In München heißt die Antwort beispielsweise: Taschentücher gehören in die Restmülltonne. An einen bestimmten Ort gehören Taschentücher allerdings bestimmt nicht: Die Toilette. Die Tücher sind bewusst reißfest und lösen sich deutlich schlechter auf als Toilettenpapier. (cgsc)

