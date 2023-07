Taxi fahren im Urlaub: So erkennen Sie, ob die Preise zu hoch sind

Von: Sandra Sporer

Teilen

Im Urlaub gibt man sein Geld ungern für teure Taxifahrten aus. Damit Sie einen fairen Preis zahlen, sollten Sie wissen, wann die Preise zu hoch sind.

München – Viele Reisende verzichten im Urlaub von vornherein auf Taxis und weichen lieber auf günstigere, öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus aus. Manchmal ist ein Taxi im Urlaub jedoch der beste Weg, um von A nach B zu kommen. Wer zum Beispiel schwere Koffer dabei hat, lädt diese wahrscheinlich lieber am Flughafen direkt ins Taxi zum Hotel, anstatt damit U-Bahn zu fahren. Gerade im Ausland kann es jedoch vorkommen, dass Touristen zu hohe Preise zahlen müssen. Wer weiß, worauf er achten muss, kann das vermeiden.

Urlaubs-Abzocke: Mit diesen Maschen treiben Taxi-Fahrer die Preise in die Höhe

Gerade wer noch nicht oft in einem Land Urlaub gemacht hat, die Landessprache nicht beherrscht und noch nicht mit der Währung vertraut ist, macht sich anfällig für Abzocker. Viele der gängigen Methoden, die betrügerische Taxifahrer nutzen, begegnen einem in so gut wie jedem Land. Wer mit bekannten Preisfallen und Extrakosten vertraut ist, hat auch eine geringere Chance, auf sie hereinzufallen.

An vielen beliebten Urlaubsorten gibt es illegal operierende Taxis oder solche, die per se ohne Taxameter fahren. Als Urlauber sollte man sich deshalb stets informieren, woran sich seriöse Taxis identifizieren lassen. Vorsicht ist auch geboten, wenn auf einmal undurchsichtige Extra-Gebühren berechnet werden.

Wer nicht aufpasst, zahlt zu hohe Preise fürs Taxi fahren. Vor allem im Urlaub. © Matthias Oesterle/IMAGO

Hilfreich ist auch, sich mit der Landeswährung vertraut zu machen. Zu wenig Rückgeld zu geben, ist nämlich auch eine der häufigen Betrugsmaschen. „Diese Masche wenden Fahrer vor allem bei Touristen an, die sie vom Flughafen abholen“, schreibt das Portal Travelbook. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie einfach nur ins Hotel wollen und deswegen nicht so genau hinschauen.

Taxameter ist Pflicht, um zu hohe Preise zu verhindern

Wissen Sie bereits vor Abreise, dass sie Taxi fahren werden, schadet eine kurze Recherche nicht. So ist von vorneherein klar, mit welchen Preisen in etwa zu rechnen ist. Generell sollten Reisende sich vor dem Urlaub etwas über das Reiseziel informieren, beispielsweise um ein Bußgeld für ein illegales Selfie zu vermeiden. Auch vor Ort kann eine kurze Online-Recherche mit dem Smartphone eventuell vor zu hohen Preisen und gängigen Betrugsmaschen schützen.

Der wichtigste Punkt, um keine Fantasie-Preise bezahlen zu müssen, ist das Taxameter. Reisende sollten unbedingt darauf bestehen, dass der Fahrer es einschaltet. Sagt der Fahrer, dass es kaputt ist, sollte auf ein anderes Taxi mit funktionierendem Taxameter umgestiegen werden. Zudem ist es sinnvoll, sich bereits vor der Abfahrt einen ungefähren Preis nennen zu lassen.

Das Taxameter sollte beim Taxi fahren im Urlaub immer angeschaltet sein. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Travelbook gibt den Tipp, idealerweise das Taxi vom Hotel, in dem man untergebracht ist, rufen zu lassen. „Dann können Sie sicher sein, dass es sich um ein seriöses Taxiunternehmen handelt.“ Auch dann sollten Urlauber jedoch auf die Verwendung des Taxameter bestehen. Das Magazin Chip.de rät zudem dazu, eine Taxameter-App zu verwenden: „Wie bei einem echten Taxameter sehen Sie in der App stets den aktuellen Preis. Am Ende der Fahrt können Sie die Berechnungen der App mit dem tatsächlichen Fahrpreis vergleichen“.

Mit Uber im Urlaub auf der sicheren Seite

Am Urlaubsort kann das Hotel helfen, ein seriöses Taxi-Unternehmen zu finden. Sofern Uber am Reiseziel aktiv ist, bietet es sich an, den Beförderungs-Service im Urlaub zu nutzen. Hier sind Reisende Preis-technisch auf der sicheren Seite und wissen bei Fahrtantritt immer, was der Transfer kostet.

Wer generell günstig in den Urlaub will, kann mit ein paar Tipps einiges an Geld sparen. Durch eine Flugbuchung in letzter Minute günstiger davonzukommen, passiert jedoch zunehmend selten. Last Minute zu buchen, ist inzwischen kein Schnäppchen-Garant mehr. (sp)