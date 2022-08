Tchibo stampft bekannte Kaffeemarke ein - Preise bei Ersatzmarke steigen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Sie ist eine der bekanntesten Kaffeemarken Deutschlands. Trotzdem hat Tchibo sie aus den Regalen genommen. Offenbar war sie nicht so beliebt, wie gedacht.

Hamburg - Fast jeder Verbraucher, auch wenn er kein Kaffeeliebhaber ist, kennt das Produkt: Gala-Kaffee. Dennoch nimmt Hersteller Tchibo alle Produkte der Traditionsmarke vom Markt, vom Filterkaffee über Pads bis zur ganzen Bohne. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung. Demnach gibt es bereits Lücken in den Regalen oder Gala-Kaffee ist darin gar nicht mehr zu finden, da der Abverkauf rabattiert ist.

Tchibo nimmt Gala-Kaffee aus dem Markt: Marke hat deutlich an Image verloren

Tchibo nennt laut der Branchenzeitung Kundenwünsche als Grund dafür, dass der Kaffee aus dem Handel genommen wird. Ein Konzernsprecher sagte dazu lediglich: „Durch Gespräche mit den Kunden haben wir gelernt, dass die fast 100-jährige Tradition von Eduscho attraktiver ist als ein reiner Gala-Auftritt.“ Eduscho, Tchibo hat den Konkurrenten 1997 übernommen, ist folglich auch die Marke, die Gala ersetzt.

Die Kaffeemarke Gala ist Vergangenheit © Manfred Segerer/imago

Der Tchibo-Sprecher teilte auch mit, dass man Gala als „historisch stärkste Sorte“ des Eduscho-Sortiments sehe. Doch offenbar hat die Marke in letzter Zeit deutlich an Image verloren. In einem Ranking der bekanntesten Kaffeemarken in Deutschland ist Gala nur auf Platz neun zu finden, Tchibo hingegen auf Platz eins.

Die Rangliste entstammt dem „European Coffee Consumption Report 2021“ des Marktforschungsunternehmens Yougov. Demnach gaben bei der Befragung nur 33 Prozent an, von Gala einen „positiven Eindruck“ zu haben und nur 24 Prozent bewerteten das Preis-Leistungs-Verhältnis als gut. Bei Tchibo fielen diese Werte mit 50 beziehungsweise 37 Prozent wesentlich besser aus.

Durchhänger? Dieser alltägliche Genuss hat doppelt so viel Koffein wie Filterkaffee Fotostrecke ansehen

Tchibo nimmt Gala-Kaffee aus dem Markt: Umstellung geht mit Preiserhöhungen einher

Die Umstellung nutzt Tchibo offenbar auch für Preiserhöhungen. Ein Pfund Gala-Filterkaffee wurde zuletzt meist für 6,49 Euro angeboten. Das entsprechende Eduscho-Produkt kostet aktuell 6,99 Euro. Ob bisherige Gala-Freunde sich bei Eduscho auch auf einen neuen Geschmack einstellen müssen, teilte der Konzern nicht mit.

Bereits von Kurzem hat Tchibo von sich Reden gemacht, der Konzern verkauft jetzt auch Elektroboote.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.