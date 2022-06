Forscher finden DNA-Spuren von 400 Insekten in Teebeuteln - Verbraucher könnten der Wissenschaft helfen

Von: Kathrin Reikowski

Welche DNA-Spuren hinterlassen Insekten auf Pflanzen? Teebeutel machen das sichtbar. (Symbolbild) © Imago

Wie im Krimi: Forscher der Uni Trier untersuchen Teebeutel nach DNA-Spuren. Ihre Funde geben Hinweise auf das Artensterben - und könnten Teetrinker zu wichtigen Informanten machen.

Trier - „Wir haben handelsübliche Tees und Kräuter untersucht und dabei in einem einzigen Teebeutel DNA von bis zu 400 verschiedenen Insektenarten gefunden“, meint Henrik krehenwinkel, Juniorprofessor für Biogeographie aus Trier. In seiner Studie machte er gemeinsam mit seinem Team wichtige Untersuchungen zu Insektensterben und Artenvielfalt.

Welche Biene hat die Blüte bestäubt? Welcher Käfer ist über den Blütendolch gekrabbelt, welche Laus hat sich durch ein Blatt gefressen? All das können die Forscher im Labor sichtbar machen.

Insekten-DNA in Teebeuteln: Das kann die Wissenschaft daraus lesen

Das bahnbrechend Neue des wissenschaftlichen Verfahrens: Weil UV-Strahlen oder Regen die DNA-Spuren normalerweise verschwinden lassen, ist die Forschung dazu sonst schwer.

Dadurch, dass die Blätter im Tee im getrockneten Zustand vorliegen, könne man nun einsehen, welche Spuren die Insekten im Inneren einer Pflanze hinterlassen. „Jetzt können wir auch nachweisen, welche Insekten im Inneren der Pflanze leben“, beschreibt Henrik Krehenwinkel den neuen Erkenntnishorizont.

Insekten-DNA in Teebeuteln: Könnten Verbraucher zu wichtigen Informanten der Wissenschaft werden?

Was die Forscher nun besonders interessiert: Verschwinden mit bestimmten Pflanzenarten auch bestimmte Insektenarten? Durch das Verfahren ließen sich die Verflechtungen zwischen Pflanzen und Tieren besonders gut nachweisen.

Ein Blick in die Zukunft von Verbrauchern und Teeliebhabern: „Wir arbeiten gerade daran, das Protokoll unseres Verfahrens so zu erleichtern, dass Schulklassen damit arbeiten können“, meint Krehenwinkel. „Langfristig könnte daraus ein Citizen-Science-Projekt entstehen, in dem Bürgerinnen sowie Bürger auf dem Gebiet der Biodiversität forschen.“

Und was schon nach Krimi klingt, könnte tatsächlich noch einen Nutzen für die Kriminalistik bringen: Die Technik, DNA-Spuren in getrockneten Pflanzen nachzuweisen, könnte etwa den Zoll interessieren - bei der Einfuhr geschützter Pflanzenarten, oder bei Drogenfunden. Von Schadstoffen belastet sind laut Stiftung Warentest häufig grüne Tees. (kat)