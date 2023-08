Mega-Update bei WhatsApp in den kommenden Wochen nutzbar: Das gab‘s im Messenger noch nie

Von: Sandra Sporer

WhatsApp hat wieder eine neue Funktion auf den Weg gebracht. Das Feature ist schon bald verfügbar. Einige Produkte der Konkurrenz waren da schneller.

Mountain View – WhatsApp wurde mit den Jahren immer wieder um neue Funktionen ergänzt. Erst kürzlich kam die Option hinzu, Umfragen zu erstellen, was das Abstimmen in Gruppenchats enorm erleichtert. Auch neue Funktionen gegen Abzocke wurden eingeführt. Nun hat Mark Zuckerberg in einem Facebook-Post das neueste WhatsApp-Feature vorgestellt: Screensharing.

Das gab‘s bei WhatsApp noch nie: Neue Screensharing-Funktion wird eingeführt

Im Ankündigungs-Post ist auch ein Foto enthalten. Auf diesem sieht man schon einmal, wie die Funktion aussehen wird. Der Großteil des Smartphone-Displays ist von dem geteilten Bildschirm eingenommen. Auf der rechten Seite werden die Teilnehmer der Videokonferenz angezeigt.

Im Zuge der Einführung des Screensharing gibt es nun auf Android und iOS auch die Möglichkeit, Videoanrufe im Querformat zu machen, wie das Portal The Verge berichtet. So soll ein „breiteres und intensiveres Seh- und Teilungserlebnis“ entstehen, heißt es seitens WhatsApp.

Screensharing-Update bei WhatsApp kommt in wenigen Wochen für Android, iOS und Windows

Die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm in einem Videocall zu teilen, gibt es schon bei vielen anderen Programmen wie zum Beispiel Google Meet oder Microsoft Teams. Das Teilen des Bildschirms läuft dabei in seiner Funktionsweise immer sehr ähnlich ab. Auch WhatsApp ist hier kein Ausreißer. Wie das Portal CHIP erklärt, muss man auch bei WhatsApp lediglich die „Freigabe“-Schaltfläche betätigen. Und schon können die anderen Videocall-Teilnehmer den eigenen Bildschirm ebenfalls sehen.

Nach dem angekündigten WhatsApp-Update können Android-, iOS- und Windows-Nutzer von der neuen Funktion Gebrauch machen, bestätigt Unternehmenssprecherin Ellie Heatrick gegenüber The Verge. Es soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden. Ein weiteres, nützliches Feature von WhatsApp ist der Urlaubsmodus. (sp)